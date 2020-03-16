子瑜、朴敏英捲捲瀏海超軟萌！依臉型挑選對的剪法　免動刀就有整型效果

髮型可以是說女孩的第二張臉蛋，選對髮型、挑對瀏海，免動刀就能有整型效果，有時候讓人覺得好似換張臉了呢！這回編請教髮型師好友，分享幾個臉型選瀏海的小技巧，讓我們一起往下看找到自己的命定瀏海吧～

瀏海1：八字瀏海

特別適合>> 圓臉型、寬額頭

說到最不挑臉型的瀏海，髮型師首推八字瀏海！八字瀏海上窄下寬，並帶有自然的S型弧度，可以打破較圓潤的臉型輪廓，同時窄化較為寬大的額頭，以此營造小臉感。

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더 도산점 이은혜（@1010_le）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 上午 3:33 張貼

此外，捲捲的八字瀏海看起來稚氣十足，臉蛋較成熟的人也很推薦！（如編就是標準老臉，最愛的瀏海也是它！）

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 5 日 上午 4:54 張貼

瀏海2：氧氣瀏海

特別適合>>五官立體度不高、髮量少、細軟髮

氧氣瀏海也是近年韓妞摯愛的髮型款式，它讓髮絲有著明顯輕盈蓬鬆感，但又不像空氣瀏海容易扁塌、或有稀疏感，是細軟髮與髮量少的最佳選擇。

說到髮量少的最佳髮型範本，絕對非IU莫屬！自然的空氣弧度讓她看起來更可愛動人，如果髮量較多的人則可以複製子瑜這款瀏海，讓瀏海長度稍長過眉，但是髮尾弧度更飽滿有彈性，不只嫩度十足、也凸顯五官立體度！

瀏海3：法式瀏海

特別適合>>長臉型

長臉型或是髮際線高的人，如果再選擇露出額頭的瀏海造型，會讓臉部比例更拉長，肉色面積過多，便容易有微禿頭的錯覺。

因此，髮型師推薦長臉型的人可以挑戰法式瀏海！這款瀏海長度切齊眉毛，但是自帶凌亂捲度，不僅能自然縮短較長的臉型，不會有厚重感，看起來更是隨性又浪漫。我們可以比較朴敏英的兩款髮型，會明顯感覺右圖選擇瀏海髮型的她，看起來更仙氣、更少女！

瀏海4：中分瀏海

特別適合>>三停比例均衡、額頭較短、高顴骨

中分的長瀏海給人滿滿女人味，溫柔中又帶點小性感，同時也會讓臉型看起來窄又長，所以特別適合三停比例均衡（眉毛以上額頭高度、眉線至鼻底、鼻底到下巴，三個距離均衡者）或是額頭較短的人選擇。

此外，長劉海對於肉肉臉與高顴骨的臉型特別友善，可以說是有明顯效果的瘦臉瀏海。

瀏海5：娃娃瀏海

特別適合>>方臉、國字臉

臉型輪廓有稜有角，甚至有點國字方臉的人，可以嘗試娃娃瀏海！娃娃瀏海整齊的及眉切線，可以讓臉蛋看起來圓潤，這也剛好中和了過度銳利的臉蛋輪廓，讓整個人看起來更精緻小巧。

以上瀏海你最喜歡哪款呢？歡迎大家FB留言和編分享唷～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@rachel_mypark、@tzuyued、@dlwlrma、@ygfamily.rus、@jennierubyjane

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