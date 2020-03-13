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朴敏英新戲一改旁分波浪捲，剪妹妹頭裝嫩成功！回顧主演韓劇的7款經典髮型

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朴敏英的新戲《天氣好的話，我會去找你》在2月底播出，而這次除了一貫的旁分大波浪造型之外，朴敏英更是為戲剪了妹妹頭，讓網民直呼看起來超嫩，和跟他相差7歲的徐康俊站在一起完全沒有年齡差！這其實不是朴敏英第一次「裝嫩」演出，但是每次都裝得超成功啊～趕快跟著編一起回顧敏英歐膩歷來7款超鮮的減齡造型吧！

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

《城市獵人》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》、《天氣好的話，我會去找你》-女人味中、旁分大波浪

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

大波浪絕對是朴敏英最深植人心的造型！自然帶有微捲的長髮，讓朴敏英的溫柔形象非常鮮明～在《城市獵人》中朴敏英飾演的娜娜雖然是勇敢堅毅的警衛官，但是在放下頭髮後的女人味跟少女感也是大爆棚！而《金秘書為何那樣》、《她的私生活》更是不用說，旁分、中分的大波浪長髮根本就是每個人心中的典型初戀形象～不過看似沒整理卻精心打造過的八字瀏海當然也加了不少分！

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

《天氣好的話，我會去找你》朴敏英則是飾演從小演奏大提琴、很有音樂才華的海媛，但因為對首爾感到疲憊，選擇回到北峴里生活。中分大波浪不只增加了朴敏英的氣質感，也非常符合音樂才女的設定啊！

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

除了因為劇情角色需求而展現的大波浪造型，其實平日朴敏英的髮型也多以旁分大波浪出現～這一個造型除了非常自然之外，也完全可以在家用電棒捲出來，而且不太挑臉型，捲完更是滿滿的清純感！

《Remember-兒子的戰爭》-微翹中長髮

 ▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

不知道大家有沒有追《Remember-兒子的戰爭》這一部劇！雖在台灣沒有到非常火紅，但是小編自己超喜歡這部劇啊～朴敏英在戲中飾演一位有著開朗個性的法律系學生，但同時又有著溫暖正義的個性，他的造型也非常符合這個角色！中長髮讓他看起來俐落但不失溫柔，微翹的髮尾捲度更是表現出朴敏英在劇中開朗又堅毅的個性。

《榮光的在仁》-內彎中短髮（鮑伯頭）/微翹中短髮

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

《榮光的在仁》當年播出時的口碑也很不錯！朴敏英飾演一位勇往直前的助理護理師，性格正向積極又很有活力～在劇中朴敏英更是做了兩種不同的造型變換！一開始出現時的造型跟《Remember-兒子的戰爭》很相似～不過長度再短一點，讓整體風格更加天真活潑的感覺，後期的造型則是非常溫柔鮑伯頭，讓他看起來更加氣質！

《Healer》-耳下短髮

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

《Healer》是小編私心韓劇排名的TOP5，整部劇狂刷了至少3遍XD這個時期的造型可以說是朴敏英在現代劇中最大的突破啊！這款耳下短髮搭配蓬鬆柔軟的凌亂捲度，完全凸顯了朴敏英飾演的蔡英信記者有點傻氣，但又非常勇敢大膽惹人愛的女漢子性格～想當初小編除了敬佩英信的勇氣之外，就是希望池昌旭跟朴敏英原地結婚XD

《她的私生活》、《城市獵人》-丸子頭

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

除了一般常見的長髮、短髮髮型之外，絕對不能忘記朴敏英帶火的丸子頭啊！因為《她的私生活》，低丸子頭造型在韓國整個大夯，尤其一定要搭配中分、捲成八字捲的長瀏海，看起來有女強人的俐落感，但又很有溫柔女人味～不過除了《她的私生活》的低包頭之外，朴敏英在《城市獵人》中也綁過很顯瘦的all back高丸子頭～這款髮型比起低包頭更不挑臉型，也是朴敏英私下很愛綁的日常造型！

《城市獵人》、《金秘書為何那樣》-馬尾

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）
 

除了丸子頭之外，馬尾造型也很日常但又不失氣質～在《城市獵人》中娜娜在工作崗位時多用all back低馬尾示人，all back讓他看起來更加的帥氣，而低馬尾的造型則中和all back的中性感～在《金秘書為何那樣》中，朴敏英最常出現的造型除了大波浪之外就是馬尾！通常是以旁分長瀏海搭配中、高馬尾，並且會刻意將馬尾梳澎，加上帶有一點捲度的髮尾，看起來俐落霸氣但是也有嬌媚感！

《天氣好的話，我會去找你》-齊瀏海

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

最後一款就是最近讓朴敏英顏值討論度再次飆高的齊瀏海啦！雖然已經不是朴敏英第一次「裝嫩」扮演學生，但是在《天氣好的話，我會去找你》中的高中生扮相卻第一次搭配了齊瀏海造型，讓朴敏英整個看起來更減齡，完全不輸小他7歲的徐康俊！

▲朴敏英韓劇髮型。（圖／美人圈）

除了為戲減瀏海之外，其實之前朴敏英就有在畫報、拍攝中留過瀏海造型～如果想要瀏海更多變，女孩們也可以像朴敏英一樣，將瀏海捲成泡麵捲、或是只留下幾撮空氣瀏海在額前，看起來會更有少女感，但又不失女人味！

文／美人圈　圖／翻攝自톱스타뉴스、愛奇藝台灣站、네이버포스트、한국경제、Invidio.us、더쿠、네이버 블로그、뉴스핌、중앙일보、twitter@mglovejj、IG@rachel_mypark

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

朴敏英, 天氣好的話我會去找你, 髮型, 韓劇
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