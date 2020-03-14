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劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了

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從花椰菜村長、國民男友到流量王般的票房保證，十年過去了，劉以豪成為這個世代最亮眼的演員。從《比悲傷更悲傷的故事》《我們不能是朋友》到《極道千金》，他證明了自己不只是偶像。

梳起詹姆斯狄恩的復古油頭，畫上一抹腮紅，今天的以豪很不一樣，褪去單一暖男風貌，童趣、怪奇，還有這麼點威力旺卡的異想天開，他在鎂光燈前面就是焦點，遊刃有餘的鏡頭感，每一個 Take 都足夠讓你怦然心動。

即便可愛討喜的造型如此襯他，今天的以豪看上去有些憂鬱；小狗眼神和「你笑世界就跟著你笑」的燦爛笑容依舊，但從細微的神情中，看得出來最近極為關注防疫新聞的他，心情頗受影響。他說，工作取消很多，很多事情想做，但好像全都處於進退兩難的階段，更笑說這次的封面拍攝是他三十天以來的第一個工作。

陽光暖男的枷鎖

即便一眾報導總愛寫他「陽光暖男」、「暖萌國民男友」，但實際接觸以豪，低調可能是最適合他的形容詞，他講話時很慢很輕，帶了一股非刻意為之的慵懶自在，加上那最佳的偽裝色彩──笑容和酒窩，怎樣的大事落在他身上，看起來就雲淡風輕了一點。《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙也曾經說過：「讓劉以豪演男主角，是因為他可以笑著來演悲傷的戲，我需要這種溫暖笑容來中和觀眾的悲傷情緒。」

去年底在 Netflix 上線的《極道千金》，劉以豪在裡面扮演的徐逸航，彷彿就是用以豪的人設為原型打造：大明星但私下很宅，模特兒起家後來成為演員，在韓國人氣很高…，但他笑說這個角色其實跟自己沒有這麼像。「那時候剛拍完《我們不能是朋友》壓力很大，因為馮凱是個要求完美的導演，他不是只要求OK，而是要嚇到大家的演技。後來看到《極道千金》的劇本就覺得很有意思，為了真實地讓徐逸航呈現出對工作的厭倦，我刻意沒有休息，甚至讓自己連續接戲，因為導演在這部戲裡想要的狀態，就是一個很累的劉以豪，但也是有像的部分，比如說我有時候跟徐逸航一樣，不太愛講話。」

跟劉奕兒充滿化學作用的合作，也讓這部戲充滿話題，以豪說：「她真的是一個非常暖心的少女，也很認真。她外表是一個很可愛，有點像混血兒的女生，但合作之後覺得很貼心，會照顧整個劇組。比如說她送我一瓶酵素水，就會手寫一張密密麻麻的紙告訴我該怎麼喝、要注意什麽事情，完全有被照顧到。」

浮光掠影裡的自己

去年底殺青的《十二譚》則是和古力娜扎合作的玄幻劇，是一段時間緯度跨越兩千年的愛情故事。以豪在裡面飾演的是石頭化身的癡情男「金性堅」，他笑說第一次見到娜扎的時候，其實不太敢講話：「覺得這個女生真的好漂亮，看起來很有距離感又很有氣勢，後來才發現原來她是很天真、直來直往的女生。至於我的角色真的比較冷酷，畢竟他是石頭化身嘛！講話時不會看著對方的眼睛，也沒有什麼反應，但也因為這樣，反而滿難表現。裡面有一些動作會吊鋼絲，是我一直想要體驗的故事。」

演過這麼多膾炙人口的角色，他也坦言，每個角色裡都有一點自己的影子。在浮光掠影中，在某些片段裡，在不經意的時候，會帶出一點他私下真實的樣貌。「我覺得《種菜女神》的嚴東鳴很像另一個面向的我，比如說喜歡大自然，然後很嗨、很吵的時候可能跟他很像，也喜歡開車兜兜風，甚至去克難的環境野營。」

以豪說自己每個時期接的劇都會有不同的感覺，前期比較生澀的自己，也會反映在角色上。「最近幾部真的有感覺到自己比較放鬆，更享受演戲這件事。有時候看著自己過去的作品，覺得當時的劉以豪太嫩、好辛苦，每次都用了九牛二虎之力，不管是拍照和演戲都很用力，比較不會用感性層面表達。」

挑戰不同可能

去年底，劉以豪還有一項很特別的計劃：由 Netflix 邀請他和李昇基拍攝韓綜《Twogether》，兩大男神在旅途中，如何找尋自己世界各國的粉絲？雖然還沒上線，但許多粉絲已經敲碗等待。兩個語言不通、不同文化背景的人，如何在旅途上完成節目指定的目標？以豪說：「我們到東南亞去找各自的粉絲，拍攝時沒有翻譯，經紀人也離我們很遠，然後是一天24小時，整整五天我都跟李昇基相處在一起。說實在話，我原本以為會有劇本，沒想到是非常真實的實境節目，真實到常常不知道該怎麼做，導演會對我聳聳肩、搖頭、微笑，意思就是叫我自己找方法啦。但最感動的還是在異地見到自己的粉絲，有種很溫馨的感覺。」

以豪坦言，自己這些年來心態上有些改變，尤其在工作上，他發現很多事情其實順水推舟地完成更為重要。「我以前會覺得要做到最好，在工作上蠻完美主義的。但現在才理解到，事情不是二元論定，沒有最好，也不會有最差，只有當心態輕鬆，結果才會是最好的。以前念書的時候有是非題，每個題目都有正確答案，後來發現沒有所謂的對與錯，忠於自己比較重要。」

不能只是努力

拍《我們不能是朋友》時，以豪深深感受到，努力的人比比皆是，但當一個演員不能只有努力，還要實實在在地踏在土地上，去生活、去體驗喜怒哀樂，才能詮釋云云眾生。「演戲和表演的魅力，一方面是能感受到很多細微的情緒，再來就是可以過別人的生活，雖然有時候覺得自己的生活都來不及過了，但這件事情還是成立。」也因為最近的空檔，讓以豪感受到原來自己的生活每一天都滿類似，「如果有個劇本讓你演流浪漢，或是一個開跑車的富豪，就可以體驗完全不同的人生，生活中會有很多豐富、新鮮的情緒，所以我常常覺得要心存感激，可以以演員這個身分，做這麼多不一樣的事。」

陽光男孩的封號不是假的，獅子座的以豪向來希望自己的存在傳遞出正向訊息，他甚至不太喜歡流露出負面的情緒，因為貼心的他，總是怕身邊的人擔心。即便從出道以來，最不適應的事情就是被大家注視，雖然這件事情可能永遠不會習慣，但他現在也看開了。「沒有什麼好爭辯的，因為這也是我的選擇，以前會想不開，但現在更能理解，身為演員，還是幸福大於辛苦。像我前陣子做了一個夢，夢到還在學校讀書的時候被分數追著走、被老師罵，壓力很大。醒來後發現自己是藝人，不需要再被評分，突然有一種解脫的感覺。」

山上是我的避難所

「我們常常要離開城市╱去看一座山╱看一些很遠的地方╱對著它著迷…」沈奇的這首詩〈看山〉，或許最能夠形容以豪的心聲。他的確常在社群媒體上Po上大自然的照片，只要有空的時候，他也喜歡去山上走走。

「我很喜歡露營，因為你會明確的感受到脫離舒適圈。有時候我們會去野營，沒有水沒有電，洗澡就是跳到溪裡面去洗，用煤油燈在帳篷裡面過一夜，再回到都市，就會感謝所有的一切，所以我很喜歡偶爾把自己丟到大自然裡。」除了大自然，以豪也喜歡用文字紀錄心情，壓力很大、生活或工作上有一些矛盾、找不到出口的時候，他會拿起筆和紙開始寫字，透過書寫跟自己對話，讓他能夠找到答案，繼續前進。

在陽光外型和燦爛的笑容下，這個不出風頭，總是低調，有時沉默，有時特別貼心的大男孩，十年一瞬，他依舊在演戲這條路上，尋找自己更多的可能性。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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