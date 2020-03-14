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2020保濕精華新品推薦！上班族女孩都愛「小藍瓶保養」

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不管保養品多推陳出新，「保濕」永遠是大家最重視的基礎保養。2020年也有許多品牌推出保濕新品，一起來看看！

APIVITA希臘活泉保濕精華

希臘第一大藥妝品牌APIVITA的保濕系列，以花蜜結合希臘岩玫瑰、野玫瑰與鳶尾花植精粹，再注入克里特島懷特山（White Mountains）的純淨泉水，豐富的礦物質與充分氧氣形成獨特輕盈好吸收的質地，將水分高效導入肌底。尤其當中的「小藍泉」保濕精華，還擁有專利蜂膠成份與活性酵母精粹，保濕同時保護肌膚。

BIODERMA貝膚黛瑪保濕水潤精華

很多人認為保濕就要補水、鎖水，但BIODERMA貝膚黛瑪發現這樣還不夠，因為正常肌膚的含水量是由內而外遞減，內部必須讓水分持續循環，才能有效維持保濕度。因此貝膚黛瑪以獲得諾貝爾化學獎的「水通道」理論設計出「AQUAGENIUM™專利水菁靈高效保濕配方」，內含蘋果籽萃取精華、菸鹼醯胺(維他命PP/ B3)，能增加肌膚水通道，達到「送水」作用，使肌底水分流通，形成水循環。再搭配玻尿酸、甘油等等，讓肌膚真正水嫩彈潤。

ORBIS水原力保濕液

ORBIS一直很受歡迎的水原力系列，在2020年3月推出清新極簡新包裝。水原力系列上市以來已經熱賣 4040萬瓶，關鍵就在全系列含有與肌膚構造近似的源力磁鐵AQ，像磁鐵般牢牢吸住滋潤、充分補足角質層水分。保濕液中還有滿滿水原力精華，後續還能在於肌表形成一道薄透水膜，封存滋潤，讓保養後的肌膚，維持長時間彈潤感。

NU SKIN薈萃善秀皮膚修護菁華液

在NU SKIN中定位在小資入門系列的薈萃善秀Nutricentials，最主打功能就是保濕，當中的專利保濕成份來自麟葉捲柏、白樺茸、刺五加、紅景天、鹿根草等生長在極地氣候或終年缺水惡劣環境的植物，以強力植萃來維持肌膚水潤。

 2020年保濕精華液新品推薦參考價錢

APIVITA希臘活泉保濕精華30ml，NT$1,080
BIODERMA貝膚黛瑪保濕水潤精華40ml，NT$1,200
ORBIS水原力保濕液（瓶裝）50g，NT$740
NU SKIN薈萃善秀皮膚修護菁華液30ml，NT$1,750

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, marieclair, 保濕
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