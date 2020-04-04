萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　

談戀愛講求天時地利人和，但有人說只要單身的時間久了，會在不知不覺中習慣一個人生活，逢年過節偶爾看著熱戀的情侶、羨慕有人可以想念，但又怕再次愛上會重新受到傷害，擔心生活步調全被打亂～究竟12星座中誰最容易成為萬年單身狗呢？

TOP3 牡羊座&獅子座

這兩火象人並列單身狗TOP3不是沒有原因，因為他們對於兄弟情的重視程度勝過一切，特別是獅子就是得意時需要目光眾集、失意時需要向團隊討拍的星座，他得24小時處在「大家眼裡有他、時時追蹤他IG」的世界裡。羊座則是樂於做一個追隨著，追隨著與他志同道合的夥伴，或追隨他的興趣、工作，事實上在羊座有限的人生中其實有著追不完的目標，他們永遠熱情滿滿有著一個又一個重要任務要達成。也因此婚姻對這兩星座的人來說，都像是某種極不人性化的枷鎖，要獅子正在呼風喚雨之際被急叩回家、要羊座正興高采烈刷卡血拼之際收入被瓜分，他們寧可做個只羡慕別人放閃的單身狗！

TOP2 雙子座

雙子座其實不是有意要成為「單身狗」，只是大部分的時候他們的愛情目標十分多變，實在難以確定自己是不是真的找到屬於命定的另一半，就算相處的過程幸福無比，到了要抉擇的時候還是跨不出去。因為雙子本身就擁有雙重甚至多重的性格與喜好，在感情中停不下來的漂泊就是他們的宿命，更何況他們愛極了在感情中的狩獵闖關遊戲，征服了一個，就想向更難降服的下一個挑戰，以致於他們即使累得像條狗一樣，但情字這條路是跪著也要走完吶！

TOP1 金牛座

土象的金牛座可沒有摩羯那麼刻苦耐勞，也沒有處女座的吹毛求疵，他們對於生活有一套屬於自己的嚴格邏輯，說不出的隱形原則極多，能跟在他身邊修成正果的女性個個都是神力女超人來著！事實上牛座是一個能對自己極嚴苛，也能對自己極好的星座，他們用自己的方式過日子，喜歡追求皇天不負苦心人的成就感（也喜歡暗存私房錢），看起來很辛苦，但每疲累一分就離自己的夢想更近一分，所以就算苦也很甜美，只是身邊的人未必懂得這種牛式苦甜哲學，從戀愛走入尋常相處生活，往往在牛座後知後覺前不是被氣死就是被悶死，最終牛座還是走回自己的單身怪咖世界最快活！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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