安格斯12星座一周運勢3/9-3/15　送走水逆！獅子、天秤、摩羯運勢轉旺

牡羊 3.21~4.20

連續好陣子的水逆對羊座來說大禍沒有，卻是小波折不斷，考驗著你的應變力以及情緒智商，所幸水逆之亂將在本週隨著轉為順行而告終，只是這週的你表現差強人意，工作上或是課業上雖然出現變化，但還好最衰的都不是你，讓你可以小喘口氣。感情上與情人鬥嘴鬥氣的情況不少，最近能稍稍保持距離會好一點。

金牛 4.21~5.20

承接上週如同倒吃甘庶般的好運，牛座本週少了水逆的威脅，運勢有著愈來愈好的趨勢，特別是金星坐鎮本命宮位，是拓展人際與感情的絕佳時刻，單身者也許不需考慮太多，簡單即興的出遊說走就走，愛情的進度突飛猛進。工作表現不穩定，紛至沓來的雜事讓你慌了手腳，得重新安排進度找回時間的主控權。

雙子 5.21~6.20

歷經了連續幾週馬不停蹄的忙碌感，本週雙子運勢總算雨過天青，能慢慢在平穩中逐步上揚，尤其本周的人際、家庭運勢相當旺，彬彬有禮又帶些風趣的你在人群中會很受大家歡迎喔！尤其在很多地方都有出色的表現，將會受到不少的注目，旺盛的人際也將連帶抬升你的感情，如果對心上人裹足不前，透過朋友牽線傳話，能有心想事成的愛情順運。

巨蟹 6.21~7.21

本週蟹座運勢吉中帶凶，要當心其中的運勢轉折，原本看似水到渠成的事，卻可能因某些小事的發生打亂了整個進度；在與人分工合作上，要當心伙伴臨陣落跑的悲傷事件，這也可能掀起漣漪般的擴大效應。單身者可以與身邊的紅粉知己相互吐苦水，對方不僅是你的精神導師，也會是推動感情運的強大貴人。

獅子 7.22~8.22

送走了水逆，獅子運勢有明顯轉旺的趨勢，未來這週將會是充滿機會與挑戰的時期，如果剛好也很有想法的你，可以開始拿出你的熱血衝刺了！不過工作若是大放異采，感情上則可能無暇顧及，單身者可在熱絡的人際中尋找春天，慢慢來比較快，別太忽視你的情人，再忙碌也要記得分點時間給對方。

處女 8.23~9.22

少了水逆帶來的莫名壓力，隨著水星在週間轉為順行，處女座運勢也總算回復往日的平步青雲，麻煩事的發生比例似乎愈來愈少了，只要平穩表現即可等待接下來的好運到來。愛情方面，目前適合處女座的時機尚未浮現，心動的對象最好還是先Hold住種種想告白、求婚等行動，就算信心滿滿，要也挑對的時機才好。

天秤 9.23~10.22

這週逆行結束，秤座的運勢將處於持續上昇的階段，旺盛的氣場能帶動工作上的表現，無論行動力與績效都十分亮眼。不過最近這幾天可能要多注意身體上的變化，當心流感找上門，免疫力方面的失調也將成為隱憂，保持均衡飲食與睡眠相當重要。愛情運勢高峰期，許多狀況超乎想像，有一種水到渠成的氣勢。

天蠍 10.23~11.22

本週蠍座生活重心全擺在工作上，雖然辛苦卻是有勞有得，只是還少了一點點的幸運，當心天外飛來一筆的任務。人際方面的往來明顯減少，之前積極與朋友相聚的熱情幾乎消失，對大夥兒的邀約變得興趣缺缺，這樣的情況勢必得維持好一陣子，連帶感情也跟著原地踏步，單身者人氣低落，得試著拓展生活圈，慢慢找回人氣。

射手 11.23~12.21

射手本週運勢有好有壞，雖然忙碌奔波難免，但是只要有付出就可以看得到收穫，憑著自己努力爭取來的成就感是千金萬金都換不來的，所以天蠍雖然在忙碌中倒也非常自得其樂，算是衝勁十足的時期，儘管有被時間追趕的壓力，得在時間限制下終究能咬牙完成各種任務。只是感情上可不是一分耕耕就有一分收穫，有時慢慢來比較快，建議凡事都別太心急以免搞砸。

摩羯 12.22~1.19

三月的到來將讓摩羯運勢有明顯轉旺的趨勢，未來這週將會是充滿機會與挑戰的時期，對未來本來就很有想法的你，可以開始拿出你的熱血衝刺了！不過工作若是大放異采，感情上則可能無暇顧及，別太忽視你的情人，再忙碌也要記得分點時間給對方；單身者可在熱絡的人際中尋找春天，慢慢來比較快。

水瓶 1.20~2.18

本週瓶座運勢走入起伏變化較大的時期，工作上與同儕之間有些小衝突可能浮上檯面，一些是是非非將格外讓你心煩，工作效率降低，這個時候多一事不如少一事，不妨把注意力放在正事上，如何在時間內搞定最重要。感情方面，有對象者需要花點時間與情人出外走走培養感情，單身者桃花不明，得從積極參與公眾活動中找機會。

雙魚 2.19~3.20

水星在週間的由逆轉順，可算是本週最大星聞之一，不過對雙魚來說，來自土星、火星的威脅仍在，依舊不能過於鬆懈，特別是言語反應上，與其說話花言巧語不如就事論事直切重點，很多話愈解釋愈讓人反感。感情上同樣如此，雖然說說笑話能讓你在人前表現出風趣，但話說多了只會少了穩重，不如務實的行動更有說服力。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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