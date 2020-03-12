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桃園機場多了500坪精品通廊可以逛！BALENCIAGA、Roger Vivier首次進入免稅店

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務必把握出國前的候機時間！免稅品牌龍頭昇恆昌，在桃園機場第二航廈打造超過500坪的精品通廊，有別於一般免稅店的規格，昇恆昌在選材及設計上特別用心，像是法國進口的薄膜拼接天花，營造出與精品品牌呼應的金屬質感，地板則選用頂級雲彩晶鑽大理石，走在上面就好像來到巴黎的凡登廣場。

精品通廊包含Gucci、Balenciaga、Moncler、Saint Laurent、TOD’S、CHLOE、Roger Vivier、Mont Blanc…共8個精品大牌，其中Balenciaga、Roger Vivier可是首度加入免稅店的行列，以往只能在百貨專賣店才能購入，現在出國到機場也能以免稅售價入手。

值得一提的是，外牆高達2層樓高的Gucci免稅店，是全台首間比照國外規格設計的專賣店，以珍稀墨綠色蛇紋石搭配義大利進口天然大理石混搭拼接的外牆吸睛度十足，室內空間融合工業風與浪漫風格，專賣店上熱賣商品這裡也都能買到，像是經典OPHDIA系列、Logo皮帶、爆紅Marmont 2.0包，更包含人氣米老鼠系列。

羽絨衣霸主Moncler是許多名人愛穿品牌，昇恆昌隨著精品通廊開設Moncler專賣店，獨家引進孩童系列。相信內行人都知道，不超過165公分的小隻女，都可以穿的孩童尺寸終於台灣也有了，去到桃園機場千萬不要錯過試穿的機會。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 昇恆昌
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