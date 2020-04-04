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春夏必收可愛「水桶包」！CHANEL丹寧好俏皮、SAINT LAURENT鉚釘適合酷女孩

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春夏必收包款絕對有「水桶包」！各大品牌2020春夏不約而同推出水桶包，MIU MIU更把充滿夏日氣息的網狀水桶包作為形象主打款，夏日氣息濃厚又合乎潮流，非常討喜，難怪躍升為形象廣告重點，想跟上潮流，春夏一定要入手。

想入手的話，也要記得除了「水桶」之外，可愛的小水桶更是重點中的重點，不少品牌都選擇推出小尺寸，除了因應小包潮流外，更重要的是小尺寸更適合嬌小的亞洲女生呀！

LOUIS VUITTON

Cannes銀色水波紋水桶包

立體的圓筒形包款，從LV古老化妝箱演變而來，有了拉鍊的設計，對使用上來說能更安全；手柄與背帶皆有，能隨興拎起也能斜背或側背在身，優雅可愛。

GUCCI

Psychedelic 水桶包

GUCCI特別限定的Psychedelic系列新款，將GG Monogram以彩色重新演繹，並加入星星霓虹燈等轉變為更活潑的風格，以1970年代迷幻搖滾風格的年代為靈感設計而成。這款水桶包在皮邊處以黑色、粉紅色拼接，附上小流蘇抽繩，讓整體感更加年輕可愛。

Delvaux

Pin Bucket

身為Delvaux去年下半年最熱賣的新款，Pin Bucket小巧的尺寸、年輕而簡潔的設計，問世時就成功收買大票女孩的心。2020春夏延續這股熱潮，推出新的粉嫩色系，粉紅、奶茶、白Ｘ青檸綠的配色，全都讓人愛不釋手。

MIU MIU

藤織網布水桶袋

藤編材質的水桶，搭配網狀皮革裝飾，更具夏日氣息。皮編提柄搭配皮革背帶提升這款水桶包的質感，其中背帶還可拆卸使用；手拿提柄時，特別適合夏天去海邊使用，超有FU～

CHANEL

丹寧復古圓筒化妝箱造型鍊帶包

香奈兒化妝箱是時尚迷必蒐藏的款式，春夏推出丹寧材質，白色的縫線在丹寧面料上更加出彩，更加百搭與俏麗的款式，特別適合年輕女孩。

小型抽繩包

粉紅色系讓人一眼就有陷入戀愛的感覺，集所有小香經典於一包，斜紋軟呢、皮穿鍊、菱格紋通通有，讓這款迷你抽繩水桶包更加可愛！

Chloé

Aby Bucket

Chloé Aby系列將品牌曾經大熱門的鎖頭元素找回來，春夏這款大型水桶包是因為進貨量少，被視為「隱藏版款式」。大包控想找水桶包的話，可以考慮這款有鎖頭元素的大水桶～

Darryl Bag

Chloé春夏秀場上的重點款式Darryl，彎月型的包身廓形，加上環狀編織裝飾與金屬飾片，讓Darryl絕對是本季時髦女性都必須瞄準的水桶包重點。可肩背當腋下包、可手抓當手拿包，也能換成長背帶當成斜背包，變化多多。

PRADA

木頭提把水桶包

木頭提把的設計，讓這款水桶包真的如其名，圓筒狀的設計搭配曲狀竹節提把，乾淨俐落的設計反而不會有追著流行跑的感覺。剛剛好的尺寸，特別適合嬌小型女孩。

LOEWE

Balloon Bag

LOEWE春夏主打款Balloon包款，如其名就像一款氣球一般，為了即將邁入炎熱的季節，更推出帆布拼接的款式，清爽的設計搭配有LOEWE Logo圖案的金屬骰子抽繩，在細節處的展現相當有質感。

FENDI

FF Logo Mon Tresor水桶包

橘色的FF Logo透明水桶，搭配兩旁F字母的金屬設計，每一個細節都顯示出年輕的活力風格。

BURBERRY

Peggy水桶包

BURBERRY春夏推出一系列帆布材質的包款，其中以馬術風格為靈感設計而成的這款水桶包，採用咖啡色皮革邊框點綴米白色帆布材質，正面以品牌徽標圖形裝飾，內裡並附有可拆式拉鍊收納包，是經典又百搭的一款。

Roger Vivier

Viv bistrot RV mini bag

RV字母提把裝飾的迷你水桶包，問世以來就頻頻成為RV粉絲心中最可愛的精緻小水桶，春夏這款銀色皮革與黑白色系點綴的款式，搭配銀色鍊帶顯得更加精緻一些。

VALENTINO

MINI ROCKSTUD SPIKE NAPPA BUCKET BAG

VALENTINO小水桶以金色鍊袋與皮革肩背帶拼接，經典的ROCKSTUD SPIKE鉚釘讓這款小水桶多了幾分華麗，黑色款式又有幾分個性，很適合精緻型的酷女孩。

Valentino Garavani Feathers Hobo Bag 

白色水桶包外用了彎彎的長形羽毛點綴，讓這款水桶包充滿仙氣，雖然不是那麼容易駕馭的款式，但喜歡略微浮誇風格的女孩，這款是相當有戲感的。

SAINT LAURENT

TALITHA MEDIUM BUCKET BAG

SAINT LAURENT這款水桶包有鉚釘點綴出招牌的個性風格，但在水桶包正中央以心形皮革鏤空拼貼呈現，叛逆但不失純真女孩心的設計風格，比單純反叛更加吸引人。

BOTTEGA VENETA

Drop Bag

身為「新一代爆款製造機」，BV的每一個包款都相當引人注目。春夏推出的Drop Bag再提把處有多邊形的金屬設計，穿過長長皮革手把，讓這款包更加出眾。剛剛好的長度可以上肩也能拎上手，特別有型。

MARC JACOBS

The Soiree

MJ這款白色小水桶包，在包身上緣做了抓皺的設計，近看像顆「小籠包」，意外的超級可愛。金屬鍊帶搭配金色的Kisslock鎖釦，可愛的復古感，讓人更加生火。

MCM

Candy 牛皮抽繩包

如其名這款小水桶就像是一顆糖果，鎖釦搭配抽繩的設計能讓包身有足夠延展空間，雖然小巧但能裝的物品更多。可肩背也可當作手拿包的設計，讓這款小型水桶包，有了更多變的呈現方式。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 潮流, 水桶包, CHANEL, Chloé , PRADA , LOEWE , FENDI , BURBERRY, Roger Vivier, VALENTINO, SAINT LAURENT, MCM, LOUIS VUITTON, GUCCI
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