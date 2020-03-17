2020開架5款持久不掉色口紅！焦糖橘、豆沙玫瑰　都是春天最美仙女色

挑選口紅時，除了找到喜歡的色選外，如果還能兼具「持色」，絕對能收服女孩們的心，以下將來推薦5款2020年推出的唇彩，都是訴求能夠持久不掉色，延長唇妝的完美時刻。

選手1號：媚比琳 超持久霧感液態唇膏

Dcard、PTT上被網友推爆的媚比琳超持久霧感液態唇膏，在持久度和不掉色、不沾杯上是公認表現出色，2020年春夏，再推出全新5色「仙女莓果色系列」，還特別和知名飲品CoCo都可跨界合作，主打四款莓果系列飲品，品嘗莓果飲品也不擔心唇妝掉漆。

#150智者：參著濃郁奶香的草莓牛奶色

#155尋寶家（限量色）：新鮮的野莓色，展現俏皮又不失可愛的一面

#170創始者：細緻溫柔的焦糖莓果色，展現個性又不失小女人的性感

#175探險家：帶點暖橘調的暖橘莓果色，各種場合都實擦又顯白

#180革命家：綿密酸甜的莓果芋頭色

選手2號：I'M MEME 我愛心機水霧唇萃

I'M MEME 推出全新「我愛心機水霧唇萃」，為特別的歐蕾雙重質地，結合水潤保濕與柔霧感，一開始上色時很水潤，隨著時間會在變化為粉霧質地。並添加6種天然精油來提升顯色度和服貼度。

根據2020春妝趨勢，精選了5款新鮮花果色系，加入些許春暖花開的明亮感，帶點介於女孩與女人之間的初熟深色調。獨家彈弓式刷頭，更容易勾勒唇形與上色。

#001山茶花歐蕾、#002小紅莓歐蕾、#003甜杏橙歐蕾

#004漬蕃茄歐蕾、#005煙玫瑰歐蕾

選手3號：巴黎萊雅 持色印記空氣吻唇露（#小鋼筆）

有小鋼筆暱稱的持色印記空氣吻唇露，推出後便叫好又叫座，2020年3月又上市了全新的色號#139摯愛，為顯白又溫柔的玫瑰豆沙粉，在小紅書上大洗版！水狀質地不顯唇紋，上唇後會呈現絲絨微霧的妝感，持色度比一般唇彩來得久，薄擦厚擦都很好看，絕對是人人都可入手的百搭必收色。

巴黎萊雅 水光潤澤空氣吻唇露（#水光小鋼筆）

同時，小鋼筆家族還新增了新成員「水光潤澤空氣吻唇露」，為水潤光感的唇妝，持色度雖然沒有持色印記空氣吻唇露來得好，但上唇後嘴唇會呈現閃亮的光感，奢華質感氣場爆棚，一次推出三款相當適合黃皮膚的熱賣色選：

#302粉鑽石，絲滑溫柔的玫瑰奶茶色

#304橘鑽石，個性可愛的橘棕焦糖色，帶土感的橘色調不挑膚

主打色#310紅鑽石，熾熱的爛番茄色，大膽閃耀命定大勢紅唇

選手4號：CLIO珂莉奧 癮誘之吻持色水潤唇露

CLIO癮誘之吻持色水潤唇露在韓國是經典熱銷的唇露商品，首推它的持色力，能長時間均勻顯色不斑駁，剛塗抹時為水狀唇露容易上色，接觸唇瓣溫度後會逐漸轉化為霧面水潤，顯色同時滋潤雙唇，不必擔心唇部乾澀。

全部共5個色號：#07初吻香橙（韓國熱賣色）、#08 暗戀甜桃、#09 熱吻紅楓（韓國熱賣色）、#10 熱戀西柚、#12定情玫瑰（Krystal廣告款）

選手5號：WAKEMAKE 柔焦慕斯空氣霧感唇釉

WAKEMAKE代言人為李多熙，也是近年熱門韓劇《WWW：請輸入檢索詞》中的要角，也親自詮釋「柔焦慕斯空氣霧感唇釉」的柔焦仙氣唇。此款唇釉為延展性高的慕斯質地，輕盈又顯色，加上超持色力即使戴口罩也不影響迷人霧唇妝感，共上市5款仙氣美色：

#02出挑：橘棕色，秋冬一定不能錯過的土色系美唇。

#03 烈火(李多熙色) 引人注目的火紅色。

#05 預感：沉靜溫柔的珊瑚色。

#06 純真：甜美的裸粉色，清新可人。

#07 誘惑：顯白高冷的酒紅色。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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