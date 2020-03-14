《鬼媽媽》金泰希戲服超省事　嗆辣小惡魔戰袍竟3,000元有找

女神金泰希自從與Rain結婚、生子後，便將生活重心轉往家庭，睽違5年後終於讓粉絲們等到回歸作品，她以tvN電視劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》重回小螢幕，飾演一名懷孕期間遭遇車禍變為鬼媽媽的角色。可以發現生活中升格人妻、人母的她，駕馭起角色來得心應手，既能完美詮釋戀愛期的少女，又能自然流露為母則強的情感。

開播記者會「長洋裝」可甜可辣

先前出席記者會時，金泰希皆選穿「長洋裝」展現亮麗風格，白色的荷葉邊長洋裝出自法國品牌maje，輕甜的氣息與女神的個性不謀而合；另一套黑色透視長洋裝，出自英國設計師品牌self -portrait，在手臂、中腰、腿部均以若隱若現的薄紗風格視人，些微性感的模樣，也是她個人較少出現的風格。這套她搭配法國精品鞋履Roger Vivier的水鑽方釦鞋，為整體風格畫龍點睛。

劇中穿搭

金泰希在劇中飾演的車瑜理與李奎炯飾演的曹鋼和，愛情長跑多年後結婚。兩人初識時，金泰希打扮成「嗆辣小惡魔」在酒吧看比賽，當時金泰希穿的「遇見真愛戰袍」出自與H＆M同集團的& Other Stories紅色圍裹式洋裝，一件不到NT$3,000元。配合雙辮與小惡魔髮箍的搭配，在滿滿的人群中自帶Spotlight，也促成了劇中兩夫妻一見鐘情。

實際上，由於金泰希在劇中飾演的是鬼媽媽，因此目前為止戲服都以車禍當天的服裝為主，幾乎都是同一套「粉紅色的大衣」的穿搭。這套看似同一件粉色大衣拼接白色連帽的設計，其實是兩套長版外套搭配成套，外面的粉色羊毛大衣出自韓國品牌ON＆ON，要價約NT$13,500；內裡的白色連帽開襟衫也是韓國品牌JIGOTT的設計，售價約為NT$19,000。

算一算，這位「鬼媽媽」不愧是醫生娘，光是外套行頭就要約NT$32,000，相當貴氣呢！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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