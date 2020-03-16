乾洗手怎麼挑？該用多少？特搜近期最紅的6款隨身瓶「清潔小物」

因為新冠肺炎（COVID-19）的關係，近期大家格外重視「勤洗手」，流動清水加上肥皂的組合當然是最安全、方便、可靠的選擇。不過若真的在沒有水源的地方，一罐含有酒精的乾洗手或防護噴霧或許也是可行的替代方案。

要含有酒精成份

挑選乾洗手、防護噴霧時，建議以含有「酒精」成份為主，因為酒精可以破壞細菌及病毒細胞的外套膜，不過濃度不是越高越好，以70~75％的殺菌消毒效果最佳。而購買酒精性乾洗手時，皮膚科醫師提醒，最好擁有乙類成藥藥證，才能宣稱殺菌、消毒等用途。(不過一般手部、皮膚清潔這種非醫療用途使用，是以一般商品列管，但不得宣稱殺菌、消毒)。另外若無香料、無色素、配方簡單的產品也較不容易引起過敏。

每次用量2至3ml

使用用量也應該注意，根據疾管署建議「清潔雙手時至少需使用2至3ml的酒精性乾洗手液才有效，約須花20至30秒才搓的乾」，因此搓乾的時間長短也能用來判斷使用的酒精量是否足夠。

兼顧保養需求的乾洗手

一般市面上保養品牌推出的乾洗手、防護噴霧為了兼具清潔與滋潤度，往往還是會加入保養成份，來避免使用後的乾燥感。建議挑選時，還是要依個人膚質以及使用情況來選擇。

1.Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園防護噴霧乾洗手

隨身型手部噴霧，含有74%酒精濃度，再加上植物精油（包括白百里香、綠花白千層、檸檬香茅......等）調和金縷梅純露，讓雙手保持清潔及潔淨感，2月底剛補貨到。

2.GROWN ALCHEMIST水感防護洗手凝露

含濃度70%的酒精，而且是甘蔗發酵酒精，使用起來手部較不容易乾澀，加上質地還有玻尿酸等保濕成份，在頻繁洗手的時期可以同步加強保濕。

3.Fées法緻柔珠乾洗手凝露

酒精含量70%，透明質地含有賦予保濕作用的水解荷荷芭脂和甘油，裡頭的三色柔珠只是包覆著荷荷芭脂而已，塗抹後就會不見。

4.Aesop賦活手部乾洗清潔露

含58~62%為甘蔗萃取的植物性酒精，配方中還有甜橙、迷迭香和雪松提取物等保濕成份，經常使用也能幫助手部較不乾燥，加上帶有植物芳香，使用起來相當怡人。

5.Nu Skin潔手晶露

含62%酒精，幫助清潔雙手，成份中也包含薰衣草與金銀花萃取等成分，避免用後肌膚容易乾澀的困擾。

6.Bondi Wash塔斯曼尼亞胡椒＆薰衣草植萃防護噴霧

就是之前熱賣的「塔斯曼尼亞胡椒&薰衣草防護乾洗手」，經過配方調整，升級為現在的防護噴霧。不僅可以作為乾洗手使用，也可以用來協助清潔餐具、玩具、桌面環境等，更為多功能。成份含有酒精，但濃度沒有特別標示，搭配來自澳洲原生植物精油的天然抗菌力。

同場加映：克蘭詩寧靜水

克蘭詩這罐藍色寧靜水，產品設計上其實是主打「香氛+保養2合1」的產念，而不是乾洗手，但因含有70%的酒精成分，近期也默默成為大家關注的商品。較建議在用清水清潔雙手後使用，除了芳香紓壓，酒精成分揮發後還能留下保養成分潤澤舒適雙手。

輔助清潔小物參考價錢

Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園防護噴霧乾洗手50ml，N$T430

GROWN ALCHEMIST水感防護洗手凝露50ml，NT$430

Fées法緻柔珠乾洗手凝露50ml，NT$280、300ml，NT$1,200

Aesop賦活手部乾洗清潔露50ml，NT$300、500ml，NT$1,500

Nu Skin潔手晶露100ml，NT$440

Bondi Wash塔斯曼尼亞胡椒＆薰衣草植萃防護噴霧50ml，NT$450

克蘭詩藍色寧靜水100ml，NT$1,500

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 韓國第一美女金泰熙連零食都很仙氣！自製山藥煎餅，不僅愈吃愈瘦還能養顏美容！

● 全麥吐司神吃法！3步驟打造軟綿綿的雲朵烤吐司！減肥餐也能如此少女心簡直太幸福！

● 韓國健身女王Dasol 媽獨創「短時高效5日健身計劃」：徒手訓練＋彈力帶輔助，就能達到健身房的鍛鍊效果！