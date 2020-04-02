圓臉剪短變胖了？跟女星學整容級「小臉短髮」　耳下5公分更減齡

屬於圓臉的人，多是肉感大於骨感的臉型，臉部邊緣線條較為圓潤有肉，較沒有骨骼感。每次變換髮型，考慮的第一個問題總是希望能修飾臉型，讓視覺上顯臉小，特別是頭髮遮蓋量較少的短髮，是許多圓臉人想嘗試卻擔心失手的造型，因此在修剪時，需注意以下原則：

圓臉短髮Tip1：長度蓋到脖子

圓臉的短髮長度不適合太短，至少要耳下5公分到蓋到脖子的長度，才有一定的髮長去修飾臉龐線條。比較偏圓臉的藝人，如：趙麗穎、金裕貞、朴信惠等的短髮造型都至少維持一定長度，且帶有自然的捲度。

圓臉短髮Tip2：頭髮帶有微捲度

圓臉女孩最忌留長直髮和過於俐落的齊短髮，俐落直髮缺少了修飾的曲線和弧度，遮起臉來也不自然，反而頭髮帶有微捲度，髮中到髮尾帶一點內扣或外翻的弧度，可以達到遮肉和模糊五官的效果。

像林依晨在《老男孩》劇中的造型，以微捲的知性短髮塑造氣質女老師的形象就相當適合。

如果圓臉想嘗試俐落一點的奇短髮，可以學學《梨泰院Class》中金多美的造型，同為圓臉代表，金多美以誇張的布丁頭齊短髮吸引眾人目光，藉由髮尾淺色拼接染髮為臉型修飾，減少了齊髮尾生硬。

圓臉短髮Tip3：頭頂蓬鬆有空氣感

注意頭頂的頭髮厚度，創造出頭頂蓬鬆的層次感，可以拉高顱頂高度，就能幫助圓臉拉長臉部比例。

比如在《後宮甄嬛傳》裡飾演淳貴人的譚松韻，也是屬於圓潤可愛的臉型，在劇照中基本上每個髮型都會翻一搓頭髮，讓整顆頭看上去立體不少，很值得圓臉女孩學起來。

或是可以學學林依晨和趙麗穎，扎個小丸子頭，來拉長頭顱讓圓型變橢圓，看起來十分減齡可愛。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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