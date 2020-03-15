仙人掌成下一個純素皮革！全面取代真皮能友善環境

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現今市面上存在多種仿製皮革，但大多都是化學物質製成，對環境有著巨大的傷害。近日，來自墨西哥的新創公司Desserto便帶來以仙人掌製作的有機皮革，並且能夠隨生物分解，有極大的機會取代時尚業常用的鱷魚皮、牛皮、蛇皮等，藉此降低畜牧業對環境的影響。

▲墨西哥新創公司帶來以仙人掌製作的有機皮革。（圖／翻攝自IG@desserto.pelle）

在 Instagram 查看這則貼文 DESSERTO（@desserto.pelle）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 27 日 上午 10:06 張貼

這款植物性皮革名為「Desserto」與公司名稱相同，由Adrian Lopez Velarde和Marte Cázarez共同研發，是世上第一個採用胭脂仙人掌製成的有機皮革。該款皮革可以隨生物分解，並且具有透氣、柔韌等特性，使用得宜將有超過10年的壽命，這些特性都是仿製皮革無法達到的，因此才會被看好能取代動物性皮革。

在 Instagram 查看這則貼文 DESSERTO（@desserto.pelle）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 下午 12:14 張貼

目前已有多個時尚品牌相繼停用動物皮草，像是Burberry、Chanel、Versace等，不過，取而代之的卻是仿製皮革，這種皮革多為石油製成的化學物質，不容易隨生物分解，因此Adrian Lopez Velarde便表示：「經過兩年的開發，我們已經生產出符合時尚產業特性的皮革」。

▲目前已開發出符合時尚產業特性的有機皮革。（圖／翻攝自IG@desserto.pelle）

全新研發的Desserto植物性皮革，在去年10月的國際皮革展覽會上首度公開，未來將進行跨領域的合作，例如時尚業、家具業、汽車業等大量使用皮革製品的產業，已降低畜牧業、石化業對地球環境造成的傷害。

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