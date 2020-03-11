楊丞琳染橘一秒變回18歲！想當甜甜初戀少女　大推5款「焦糖髮色」

楊丞琳昨天剛在ig上po出自己剛剪完的超嫩瀏海，還有充滿仙氣的新髮色「淺焦糖橘」，馬上就被問翻！以下就盤點5款超級顯白、甜甜的焦糖髮色，這系列髮色不只巨顯白、非常適合亞洲黃肌，染完之後更是有一種初戀的酸酸甜甜滋味，讓你跟老楊一樣秒回春18歲！

#髒橘色髮色

第一款就是髒髮色中非常紅的「髒橘色」！這款髮色很多韓星，如：泫雅、徐玄都染過～它的明度比較高，讓整體髮色看起來非常亮又活潑，很適合春夏時節染！重點是，這款髮色是以濃濃的橙調和淡淡的焦糖色結合，所以非常顯白，尤其對於肌膚較暗沉、偏黃的人來說，是提升氣色的最佳髮色！

#楓葉暖焦糖髮色

楓葉焦糖色是在濃濃的暖焦糖色中，添加了一點楓葉紅，看起來會非常氣質優雅～這款髮色比起髒橘色多了一點成熟女人味，又能帶來魅惑感，絕對是溫柔小姐姐必備的髮色！而且髮絲中帶有的暖焦糖色映在臉龐，看起來就像自帶腮紅，就算素顏也不會沒氣色～

#楓糖斑比髮色

楓糖斑比色相信很多女孩應該聽過～這款髮色不只在韓國超級夯，更是最不挑膚色染的髮色！這一髮色室內時是很有高級感的巧克力茶色，但是到了陽光下就會有很漂亮的橘紅色髮絲光，多了一絲陽光開朗氣質，但又不至於太招搖，不管日常上學、上班都很適合～而且這一款髮色不需要漂，如果想要染特殊髮色，但又不想傷髮質的女孩一定要試試！

#濃焦糖橘髮色

這一款髮色跟楊丞琳染的髮色很像！只是他的橘色更濃，焦糖感也更重～這一髮色很顯活力，很適合有個性的女孩染！如果不想髮色要看起來這麼高調，可以跟設計師討論，讓髮色多帶一點棕色調，就會更日常、氣質，又能體現濃橘色的明亮活潑感！

#焦糖粉橘髮色

這一髮色是最近很多韓妞愛的髮色！因為有橘色的調和，讓髮色更襯托膚色，而粉色系則非常有春季的櫻花季戀愛感～讓人看了就招桃花啊！不過這一髮色需要將底色漂得較淺，女孩們染完之後一定要好好護髮，才不會讓頭髮變稻草！

文／美人圈 圖／翻攝自楊丞琳IG、IG@ahrumongg、@soonsiki_yoniyoko、小紅書@小紅帽、@心吢、@阿周請你喝粥呀、@髮型師 WEINI、@半打小野莓、@新月、@Free goddess 、@蒸小鯨

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