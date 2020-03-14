香奈兒10年來首例！打破卡爾審美選用「大尺碼模特兒」FENDI也跟上

記者鮑璿安／台北報導

由於對於審美的定義不斷被推翻，不再停留「瘦即是美」的刻板印象，在剛落幕的巴黎時裝周上，相信許多眼尖的觀眾都發現，一位身材厚實的模特兒走上CHANEL、FENDI伸展台，甚至成為品牌十年來首次選用大尺碼模特兒掀起討論。

▲向來都選用顯瘦模特兒的CHANEL、FENDI，此次秋冬大秀破天荒請到大尺碼模特兒。（圖／翻攝自IG）

時尚盛事巴黎時裝周剛落幕，除了引領下一季流行，另一大亮點就屬大尺碼模特兒躍上伸展台，向來都選用顯瘦模特兒的CHANEL（香奈兒）、FENDI，此次秋冬大秀大刀破斧請到了來自荷蘭的Jill Kortleve，她以40碼身材順勢在周圍纖細的模特兒中脫穎而出，Jill Kortleve穿著排扣黑色套裝走秀相當有自信，也成為香奈兒十年來首次選用大尺碼模特兒，與已故創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）對於美的定義背道而馳，如此破格的登場無疑是傳奇，她也在個人IG寫下：「你連自己都不愛，要怎麼去愛別人」。

▲Jill Kortleve最初在Alexander McQueen 2019春夏系列中聞名。（圖／翻攝自IG）

其實26歲的Jill Kortleve最初在亞歷山大麥昆（Alexander McQueen）的2019春夏系列中獨樹一幟而聞名，她深邃的五官與專業氣場絲毫不輸給顯瘦模特兒，陸續出鏡了ZARA、FENTY形象廣告而聲名大噪，拋開身材上的局限之後越來越多知名品牌請她走秀，也因為40碼是巴黎女性最普遍身材，如此一來更能讓觀眾得知自己穿上秀服後的模樣。

在 Instagram 查看這則貼文 CHANEL（@chanelofficial）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 5 日 上午 11:30 張貼

當然本季在CHANEL（香奈兒）創意總監Virginie Viard 以及FENDI 創意總監Silvia Venturini Fendi的認可下，Jill Kortleve代表大尺碼模特兒登場也等於是受到了時尚界肯定，往後也能看到更多身材接近大眾的模特兒登上伸展台。

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