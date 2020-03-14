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林宥嘉戴黑金串飾手環　和老婆丁文琪放閃

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▲▼點睛品與Just Gold金飾 。（圖／公關照）

▲林宥嘉（右）與老婆丁文琪拍攝點睛品形象照時，搭配Charme系列手環作為時尚配件。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

黃金飾品不是只有金光閃閃而已，點睛品首度推出Charme酷黑系列金飾，將希臘羅馬神話中神的象徵物化為足金串飾，且運用金屬電鍍工藝，在串飾上刻畫出粗獷感的黑色線條，再搭配皮繩手環，立刻變身為帥氣配件，顛覆大眾對金飾的刻板印象，讓品牌好友林宥嘉開心戴當時尚老爸。

▲▼點睛品 。（圖／公關照）

▲林宥嘉（右）戴Charme酷黑系列串飾手環。

點睛品Charme酷黑系列金飾共有5個款式，分別以希臘羅馬神話中代表人物的象徵元素設計，例如戰爭與智慧女神雅典娜以貓頭鷹造型的「聖潔」串飾呈現、戰神阿雷斯頭盔的「英勇」款式、工匠之神赫菲斯托斯的金槌子「匠人」金墜、代表法律之神朱比特的巨鷹圖騰「正義」串飾，以及雙面各有三叉戟、海豚及馬的「豐饒」圖騰的設計，則代表豐收之神涅普頓，可選擇別具意義的款式，搭配皮繩展現個人特色。

▲▼點睛品與Just Gold金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品推出以希臘羅馬神話中主神象徵物為主題的酷黑系列，運用金屬電鍍工藝為足金串飾刻畫粗獷黑色線條。

▲▼點睛品與Just Gold金飾 。（圖／公關照）▲▼點睛品與Just Gold金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme酷黑系列足金豐饒串飾（左）10,300元，足金英勇串飾10,300元，搭配皮繩另加400元。

鎮金店Just Gold近期推出的雋藏古法黃金系列，也有別於一般的光亮金飾，從古時皇家金器技術擷取靈感，讓金飾呈現帶有復古味道的磨砂質感，款式包括充滿東方味的金牌項鍊，以及俐落圓珠的純金手環，溫潤色澤低調中帶有奢華感。

▲▼點睛品與Just Gold金飾 。（圖／公關照）▲▼點睛品與Just Gold金飾 。（圖／公關照）


▲Just Gold雋藏純金系列金牌項鍊（左）52,200元，圓珠手環28,600元。（圖／Just Gold提供）

關鍵字：

點睛品, Just Gold, 鎮金店, 金飾
fashion.net

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