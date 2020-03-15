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《梨泰院Class》權娜拉九頭身引熱議！美貌與大長腿全靠保養、運動2招

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最近韓劇《梨泰院Class》不只女主金多美討論度高，飾演女二的權娜拉在韓網的討論度也非常火熱～權娜拉更是以高顏值、九頭身好身材在韓國著名，還是李鐘碩的緋聞女友！趕快一起來看看權娜拉黃金長腿、牛奶皮膚的保養法吧！

▲權娜拉保養瘦身。（圖／美人圈）

#權娜拉保養法

1.冰鎮保養品

權娜拉表示自己平時會將日間保養慣用的精華放在冰箱中，在早上洗完臉過後，馬上擦上冰鎮過的精華液，並用雙手輕拍全臉，直到保養品完全吸收～這樣不只可以鎮靜肌膚、收斂毛孔，也能幫助早上水腫的臉稍微消腫！

2.自製綠茶面膜

▲權娜拉保養瘦身。（圖／美人圈）

最特別的是，權娜拉在睡前會敷上自己自製的綠茶面膜！首先，準備一個小碗，裝半碗清水，接著將綠茶粉加入水中攪拌均勻，最後將化妝棉泡進綠茶水中，並冰進冰箱就完成了～在等待綠茶面膜冰鎮的期間，權娜拉會先將臉洗乾淨，接著再拿出綠茶面膜敷上，在臉上停留3-5分鐘後拿掉，就可以讓臉部充滿水分又保濕！不過建議敏弱肌女孩在使用前須先詢問醫生，才不會越保養臉越爛喔！

#權娜拉瘦身法

權娜拉表示自己以前的喝水量很少，但是開始減肥之後，每天至少都會喝足兩公升的水，且不吃碳水化合物～而他也曾經上過皮拉提斯、EMS等健身訓練，但是權娜拉表示，自己還是更喜歡居家運動！他平常除了會在家裡跳繩、進行30分鐘的高強度運動之外，主要也會做以下兩個很簡單的核心運動。

#權娜拉居家運動法

STEP 1：板凳撐體

▲權娜拉保養瘦身。（圖／美人圈）

第一步就是板凳撐體！這一步可以很好的訓練蝴蝶袖、腹肌、臀部的肌肉～首先找一張椅子，雙手反手撐在身旁兩側，接著將身體下放，並收緊核心，維持10秒後再起身！做這一動作時記得膝蓋要成90度直角～這一組動作權娜拉每天會做30次。

STEP 2：橋式

▲權娜拉保養瘦身。（圖／美人圈）

第二組運動就是很多剛開始健身的人很適合做的臀橋！這一動作可以很好的訓練核心，並幫助瘦下腹、臀部，強壯腿部肌力～首先成躺姿，將雙膝彎曲並打開與肩同寬，接著用臀、腹部發力，將下半身撐起，停留約10秒再放鬆。做一步時要注意從雙肩到膝蓋要成一直線，才不會傷害脊椎。這組動作權娜拉每天至少會做30次，至多甚至到200次！

文／美人圈　圖／翻攝自shape.com、openfit.com、verywellfit.com、womanmagazine.co.uk、스포츠경향 - 경향신문、IG@hv_nara

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

權娜拉, 梨泰院Class, 保養, 運動, 瘦身
fashion.net

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