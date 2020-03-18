金多美、太妍波浪瀏海甜度滿分！初春當少女就剪7個明星同款髮型

春天來臨，不只妝容要粉嫩粉嫩的，髮型也要稚嫩帶糖，可愛滿分！以下7款女星春天新瀏海與髮型，讓我們一起pick女神同款吧！

金多美：捲捲瀏海

不同於《梨泰院Class》趙以瑞那俐落、帥氣的整齊黑髮瀏海，金多美全新畫報換上小而密的C字捲瀏海，凌亂蓬鬆像極了孩子，甜度滿分外，髮型更是超級好整理！

而這款瀏海也是圓臉救星！圓臉不適合整齊厚重的學生瀏海，那反而會讓臉看起來更短、更圓；反之，像這樣露出額頭的短瀏海款式，能拉長臉型、讓臉蛋修長且趨近瓜子小臉！

太妍：波紋瀏海

延續冬天的羊毛捲髮，初春的波紋瀏海在捲度中帶有些許角度，很適合用平板夾燙出，或是晚上睡覺時將瀏海綁上小三股編，早上自然放下成形。.

此外，人比花嬌的太妍除了燙上波紋瀏海，頭髮也選擇淺波紋髮型與大勢流行的蜜糖棕髮色，整個人精緻的像洋娃娃，嫩度爆棚、讓人看了目不轉睛呀～

朴敏英：空氣S瀏海

說到最春天、顯嫩的髮型，編輯首推朴敏英這款！空氣感的瀏海恰好能修飾高額頭，而S型弧度自然飽滿也相對好打理，整個人散發著一點嬌羞、一點俏皮氛圍，簡直就是女神降臨！

楊紫：飽滿旁分

髮量多或是學生，很推薦這款瀏海！不同於一般的扁塌大旁分，楊紫這款髮型更帶有如蛋型的弧度，看起來更精神有活力，還能改善較平面的五官，讓整個人看起來更精緻美麗。

此外，搭配上萬年不敗的黑髮色也是一大關鍵！黑色頭髮給人乖巧、伶俐的形象，非常能討長輩、旁人的好眼緣！

IU：氧氣瀏海

髮量少、細軟髮的人，編輯非常推薦可以將IU的髮型當作範本！好比說胎毛瀏海與氧氣瀏海就是IU最常選擇的瀏海款式，不過前者胎毛瀏海比較挑人挑臉型，更適合圓臉、顴骨不高的人。

但氧氣瀏海就非常百搭！髮量居中，不會看起來稀疏但也不到厚重，若隱若現的透出額頭肌膚還能順勢拉長臉蛋比例，讓臉更精巧，同時有五官放大的視覺效果！

子瑜：八字瀏海

八字瀏海不只適合圓臉肉臉，高顴骨的女孩也推薦！瀏海從中分線並帶著外擴的S型弧度，而彎角剛好落在眼尾到顴骨處，這樣的線條能打破大又寬的臉型，是很厲害的瘦臉瀏海。

此外，八字瀏海和各式波紋髮型也很合拍，捲度順流而下銜接，氣質滿分，秒變溫柔小姊姊！

Jennie：中分瀏海

最後，也是編輯最愛的中分鎖骨髮啦！中分是打薄肉肉臉的必備瀏海，搭配上淺波紋的弧度和及肩膀的髮型長度，時髦中又帶些個性，很是耐看高級！

以上你最喜歡哪款瀏海呢？編還是對金多美的捲捲髮印象深刻呀！趕緊帶上這篇女星髮型精選，找髮型師換造型吧！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@dlwlrma、@tzuyued、@rachel_mypark、@taeyeon_ss、@d_a___m_i、微博＠楊紫

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