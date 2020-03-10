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紐約「舉牌哥」勸世語錄超諷刺：你的食物不需要這張照片、你的狗不需要IG

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@dudewithsign

紐約街頭時不時會出現一位戴著墨鏡、留著長髮的男子，拿著簡陋的紙板站在路邊舉牌抗議，而抗議的內容幾乎都是一些大家常遇到令人不滿的雞毛小事，讓人看了不禁會心一笑，去年10月開始這位「舉牌哥」自稱「Dude with Sign」創立了IG帳號，短短時間已累積了快六百萬粉絲，以下就來看看舉牌哥歷來的勸世語錄，是否也諷刺到你了呢？

被網友封為「舉牌哥」並在網路上引起話題，於今年米蘭時裝周時，舉牌哥甚至受邀出席DOLCE & GABBANA 秋冬時裝大秀，坐在第一排高舉著「媽！這是我第一次看秀。」標語紙板，幽默舉動讓現場氣氛更歡樂。

除了近期因新冠肺炎（COVID-19）於全球肆虐，舉牌哥當街呼籲民眾勤洗手，在這之前，他也曾舉過各種有趣標語，內容諷刺生活中他看不慣的小事，直接舉牌抗議、勸世，以下來看看自己是否也被說中了：

▲舉牌哥看秀。（圖／翻攝自DG）

＃為單身者立下一個節日

幾乎所有的佳節都設計給情侶一起過，讓舉牌哥不禁呼籲社會也該為單身者著想吧？

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃沒有人在乎你轉到哪個迪士尼角色

還記得前陣子在IG上相當火紅的迪士尼角色限時動態特效嗎？對準臉部後IG就會自動偵測、隨機顯示迪士尼角色，幾乎所有人都在動態上發過一輪，而舉牌哥也對此表示：「根本沒人在乎好嗎？」

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃你的餐點根本不需要那張照片

這也是舉牌哥對網紅行為提出不滿的眾多標語之一，相信很多人也不小心成為被諷刺的當事者了，大概是現在「手機先吃」的風氣太盛行，讓舉牌哥看不下去了。

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃點讚我的訊息不代表回覆

自從某些通訊平台上訊息有按讚的功能之後，有些人習慣利用這個功能當作「回覆」，但其實這個功能頂多只能傳達「我看過了」的意思，可以說是「雙重已讀」。

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃那個會議可以用一封Email取代

舉牌哥也代替大家向眾老闆呼籲，不要再開浪費時間的會議了，尤其是那些能用一封電子郵件解決的事。

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃不要再把整場演唱會Po上限時動態

這則是在諷刺有些人去看演唱會時，幾乎會把整場演唱會橋段Po上限時動態。

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃不要在你的限時動態中分享自己的貼文

因為大家滑限時動態的頻率相當高，許多網紅為增加自己貼文觸及率，會在限時動態上分享自己的貼文，在舉牌哥眼裡或許看來有些可笑，你也這麼覺得嗎？

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃你的狗並不需要一個社群帳號

你的狗狗看不懂字，不需要假扮牠辦一個IG帳號，還假裝自己是狗狗本人的語氣說話。

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

＃不要再給我看我才剛提到的東西的廣告

現在網站後台的大數據非常神奇，總是知道自己最近需要什麼，廣告準的嚇人。

▲舉牌哥勸世語錄 。（圖／翻攝自iG@ dudewithsign）

 以下還有非常多的逗趣標語，總是逗人發笑，喜歡舉牌哥的朋友們，別忘了Follow他的IG喔！

＃不要再穿你根本不聽的樂團的Ｔ恤

＃不要再繼續拍《玩命關頭》了

＃不要再說「沒有冒犯的意思」在你要說冒犯的話之前

►米蘭時裝周／「媽，我第一次看秀」！DOLCE ＆ GABBANA找IG爆紅抗議哥舉牌

►盤點《梨泰院Class》世路金句：「你不需要向別人說服你是誰」

關鍵字：

紐約, 舉牌哥, 抗議哥, dude with sign, 勸世語錄, 標語
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