日本「鋼彈行李箱」規格超猛　軍事級耐撞不用擔心被亂丟

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出國除了換洗衣物外，最重要就是要有好用的行李箱，如果不喜歡Rimowa、Louis Vuitton（LV）的設計，那日本職人打造的STRICT-G X PROTEEX「機動戰士鋼彈」行李箱絕對不會讓各位失望。此行李箱不但擁有日本製造的品質保證，同時還有軍事級別的耐撞度，所以出國不用再擔心行李箱被亂丟啦！

▲STRICT-G聯手PROTEEX推出鋼彈行李箱。（圖／翻攝自STRICT-G官網）

由STRICT-G攜手日本手工行李箱品牌PROTEEX打造的「PROTEX CORECR」系列，共推出CR-4000與CR-3300兩款，其配色以「吉翁軍」和「夏亞」命名，材質上則選用高密度聚乙烯搭配內裡的尼龍製成，並以兩款鋼彈為設計靈感，將配色與徽章注入行李箱上，進而打造充滿軍事感的設計。

▲共推出CR-4000（左）與CR-3300（右）兩款。（圖／翻攝自STRICT-G官網）







▲CR-4000外型擁有明顯的骨架構造，給人硬派的感覺。（圖／翻攝自STRICT-G官網）







▲CR-3300外型與一般市售行李箱較為相似。（圖／翻攝自STRICT-G官網）

即將發售的「機動戰士鋼彈」行李箱皆由日本職人手工組裝而成，因此售價方面較市售款高，其中，CR-4000定價為日圓140,800元（約台幣38,700元）、CR-3300定價為日圓118,800元（約台幣32,700元），兩款預計都會在3／14迎來發售，販售地點則為STRICT-G東京台場店、東京晴空塔店以及NEOPASA靜岡店。

此外，由於PROTEEX擁有耐久、耐氣候、耐侵蝕以及堅硬的特性，所以也為日本自衛隊、日本宇宙航空機構JAXA所用，因此該行李箱才會號稱擁有「軍事級別」的耐撞度。

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