吳克群女友陳語安煮咖啡落漆　老闆娘白當了

▲陳語安開咖啡店卻第一次煮咖啡。（影／記者吳杰澄攝）

記者陳雅韻／台北報導

吳克群女友陳語安除了拍戲，也與高中同學小樂吳思賢合開咖啡店，但身為老闆娘卻不喝咖啡，難道沒研究不怕做生意被騙？她信心滿滿表示營運交給專業，至於是否會沖泡咖啡，她到瑞士腕錶品牌Oris Watch & Coffee複合式專賣店小試身手，果然露了餡，連倒咖啡都灑出來，自招：「第一次煮咖啡嘛！」

▲陳語安第一次煮咖啡顯得有些緊張。（圖／記者黃克翔攝）

眾人以為陳語安開咖啡店，即使自己不喝，也應該會煮給男友吳克群品嚐，沒想到她首次煮咖啡獻給Oris，為避免在鏡頭前出糗，臨時惡補。只見她小心翼翼完成每項步驟，但將咖啡倒進杯子步驟卻不慎撒出，白色邊緣沾了不少咖啡漬，看起來頗「落漆」，但她倒是給自己打了95分的高分，笑稱：「我已經很有勇氣了。」

▲陳語安認為在鏡頭前煮咖啡勇氣可嘉，給自己打95分高分。（圖／記者黃克翔攝）

把煮咖啡交給專業，陳語安還是比較擅長在旁邊喝「小朋友飲料」，她坦言在複合式專賣店輕鬆喝飲料，很容易被旁邊販售的商品吸引，像在Oris店上喝茶或咖啡，同時能將桌上的錶拿起來試戴、把玩，荷包很容易失守。

▲陳語安認為結合咖啡與手錶的Oris複合式專賣店很容易讓人荷包失守。（圖／記者黃克翔攝）