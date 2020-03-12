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Champion標誌變黑必收！聯手「GD愛牌」萬元有找，台灣僅一店開賣

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記者鮑璿安／台北報導

設計鬼才RICK OWENS暗黑風格緊抓不少粉絲，連南韓男神GD私下都曾多次演繹，此次破天荒攜手百年運動品牌Champion推出春夏聯名系列，包括網眼面料短褲、廓形長袍及連體衣單品均注入黑白簡約色調，連招牌「C」圖案也變暗黑，粉絲可要拼手速。

▲Champion。（圖／品牌提供）

▲Champion。（圖／品牌提供）

▲Champion。（圖／品牌提供）

▲Champion x RICK OWENS展開2020春夏聯名合作。（圖／品牌提供）

Champion x RICK OWENS展開2020春夏聯名合作，設計鬼才Rick表示：「我現有的審美觀是將美式實用與歐式華美合而為一，我還記得我的堂哥、堂姐們早在70年代就開始穿Champion的衛衣和短褲，而衣服上的獨特徽標則給我留下了深刻的印象。」不僅於此，Champion在義大利的工廠與RICK OWENS僅15公里之隔，這使得此聯乘系列在嚴格遵循生態環保的前提下，可以全部在義大利生產製作完成。▲Champion x RICK OWENS展開2020春夏聯名合作 。（圖／品牌提供）

▲Champion x RICK OWENS展開2020春夏聯名合作 。（圖／品牌提供）

▲Champion x RICK OWENS展開2020春夏聯名合作 。（圖／品牌提供）

▲系列以黑白色為主，短袖不對稱上衣NT$12,800；長袖連體衣NT$12,800；側開短褲NT$7,580。（圖／品牌提供）

此次系列包括網眼面料短褲、廓形長袍及連體衣等機能性運動單品，以經典黑白配色並綴以獨特的Champion徽標，可以說是保留兩大品牌的經典原味又相互碰撞。短袖上衣以不對稱設計彰顯RICK OWENS搞怪靈魂，而下襬則印製品牌Logo和衣袖上的黑色C 圖樣頗具收藏價值；長袖連體衣以無性別界限方式呈現，暗釦豐富變化性。本次聯名將3月12日於台北101形象概念店正式發售，以親民價格同時入手兩大品牌單品，感興趣的粉絲別錯過了。

▲The North Face 。（圖／品牌提供）

▲The North Face以「女也」2020春夏女裝系列，結合時尚與機能設計。（圖／品牌提供）

與此同時，The North Face以「女也」探索為主題發布2020春夏女裝系列，FUTURELIGHT™外層面料透氣、防水、輕便的特性相當舒適，100%防風面料與可調節的連帽衣組合，也為戶外運動裝備增加時尚度。

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關鍵字：

Champion , RICK OWENS, 2020, 春夏, 聯名, 暗黑, 運動
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