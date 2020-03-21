孫怡空降「明星級」時尚總編輯：不怕挑戰，只怕無聊

「有上百萬個女孩想搶這份工作。」《穿著 Prada 的惡魔》裡，一句話道盡時尚界的窄門之況，而這些女孩殊死廝殺的職位，只是食物鏈最底層的「總編輯助理」。但世界多奇妙，你可以沒有受過正規的打版訓練，卻打造出全球當紅的服裝品牌（望向同樣是屁孩的設計師 Jacquemus ）；你可以沒有做過一天的時尚編輯，卻空降台灣版的《VOGUE》總編輯。也許在這個充滿「美」與「感知」的產業裡，那個還未套上規則的、看世界的單純眼光，正是每個人都在追尋的桃花寶地？也許在時尚的領域，從來就沒有所謂外行？

2020年，《VOGUE》所屬的康泰納仕集團，大動作迎來了新任「全媒體總編輯」—孫怡，她是時尚名媛、是精品寵兒、是複合式家飾用品店「Sunset」創辦人（現已轉型為藝術製作 Agency），也是台灣業界第一位「明星級」時尚總編。

一改過往高層的低調作風，孫怡的上任，是業界「編輯 KOL 化、KOL 編輯化」的極致展現。究竟這位眼神銳利、頂著一頭帥氣短髮、連吸個氣都時髦到不行的「全媒體總編輯」孫怡，是如何從編輯體系之外「空降」高位？新改版《VOGUE》又將帶來什麼樣的新氣象和自我期許？現在就跟著Wazaiii專訪，搶先認識台灣版的《VOGUE》全媒體總編輯！

不怕挑戰，只怕無聊！

「獲得《VOGUE》總編輯的邀請，你的第一個反應是什麼？」

『呃......「我的中文很差耶。」』（這回答夠孫怡，Wazaiii編輯酒先敬一杯）

「有沒有猶豫過接下這份工作？」

『一下下，因為這勢必會改變我原本的生活。』

「決定接下這份工作的原因？」

『第一，我是個非常喜歡挑戰的人，也可以說是害怕無聊。我覺得這份工作肯定有源源不絕的挑戰，是一份不可能讓我無聊的工作。第二，只要你是稍微喜歡時尚的人，就算只有一點點，當別人給你這個機會，你會說不嗎？當然不可能！如果我今天不全力以赴的話，我一定會後悔。』

「以名人、KOL的形象接下《VOGUE》總編輯，你對於『時尚編輯KOL化』有什麼看法？」

『我覺得很好。KOL 是讓觀眾覺得「時尚沒有這麼遙遠」的重要幕後推手，因為他們的表現方式讓大家覺得比較親民，他們的努力也讓很多追蹤者覺得：這些人不是靠著背後強大的媒體或經紀公司捧紅的，他們是靠著自己的品味、理念、想法而得到喜愛的，所以我覺得這對現在的年輕人是很好的鼓勵、啟發。』

「想進入時尚產業，需要具備什麼樣的能力？」

『耐操......哈哈哈哈哈......耐操！不要覺得這份工作就是每天漂漂亮亮進辦公室，其實時尚產業跟演藝圈有異曲同工之妙，大家覺得這樣的生活光鮮亮麗，但背後的辛苦都不太有人看到，因為你產出的東西都是被非常非常多的專業人士，層層包裝好的產品。

在這行要有一個認知是：你是一個大機器裡面的小螺絲、是其中一個關鍵的零件，團體不能沒有你，但你做的事情，不一定會被大家會看到。』

空降？這件事不奇怪好嗎

「過去『總編輯』大多是從雜誌體系內苦熬出頭，請問你對於自己的『空降』有什麼看法？」

『在我之前有一個希臘版的《VOGUE》總編輯 Thaleia Karafyllidou，她上任時才29歲，法律背景出身，所以她更空降吧，哈哈哈哈。

現在整個媒體都在轉變，要怎麼定義紙本？怎麼定義數位？或者當大家都在做同樣事情的時候，你要怎麼在數位時代往前推進，這才是重點。相較之下，我覺得空降這件事情已經不會太奇怪了。』

「覺得總公司看重你的什麼特質？」

『思想多元。

現在的時尚媒體不像以前那麼制式化，而是有越來越多藝術、設計的跨領域合作，可能我在這方面的思想比較沒有被侷限。因為人在一個環境裡久了，太習慣一些模式，會沒有辦法突破現有作法，但是如果從外面來，可能比較沒有包袱、比較天馬行空。

再來是因為現在的《VOGUE》每季會召開一次總編輯會議，討論怎麼在某些全球議題上，去跟每一個國家、每一個版本溝通，怎麼用全球《VOGUE》的聲音去傳達一個訊息。所以可能語言能力跟國際視野對他們來說也很重要。』

「希望讀者想到《VOGUE》，會想到什麼？」

『我希望《VOGUE》帶給大家的是一個「reflection of the time」（時代的映照），我覺得它代表著我們這個世代最重要的一些議題，和我們看世界的方式，是當代文化、角度、審美觀的記載。當然「creative of excellence」是我們最大的核心價值，我們希望可以用全球《VOGUE》的聲音，去推廣很多國際上的大議題，像是永續環保、多元文化等。

現在是網路世代，我覺得「文化差異」這件事是很容易打破的，因為大家在網路上其實都可以看到這些東西，但我們要怎麼樣把更多的國際視野納入雜誌、讓台灣的觀眾覺得得到這些資訊很值得，並且真的可以反映出他們的現實生活，這是我們需要思考的地方。一方面我希望我們的內容可以反應重要的時事，另一方面我希望《VOGUE》的影像，可以帶給大家無極限的創意、想像，以及有趣的紙本故事。

另外，雖然我們以前比較少做，但《VOGUE》其實非常積極在推動「New Talents」，希望能藉由這個平台讓很多年輕、有才華的人去發揮他們的想像力。只要你願意天馬行空、我願意把這個平台給你。』

「美感」是數位時代最大的挑戰

「『視覺美感』的呈現，從紙本到數位，你覺得最大的改變是什麼？」

『唉⋯⋯（仰天一聲長嘆），數位上有視覺美感的呈現這件事情嗎？（笑）

紙本的呈現事先要花很多時間準備，需要企劃、美編、創意總監、造型師、攝影師......等等，要搭景、想提案、構想視覺的安排、做完善的溝通，拍攝中也會花一定的時間去確保拍攝的成果跟美感，是否有傳達出來。

但數位太快，你沒有辦法耗一整天的時間、拍三張照片，就為了一篇數位的文章。不是說不可以，只是你的投資報酬率是什麼？你的讀者會在這篇數位文章裡花多少時間？

雖然我還是堅持不管在平面、數位或任何的平台，美感還是最重要的，但在數位的時代，你很難做到百分之百的美感控管，這是目前為止讓我最困擾的一件事情。』

「在競爭激烈的數位時代，你預期《VOGUE》接下來的最大挑戰為何？」

『品質的控管。不管是視覺也好、內容也好，在競爭激烈的時候大家總想要贏，在想要贏的時候大家就會去做一些群眾導向的事情，或是很符合主流市場的報導，但我們時不時要問自己：這是不是《VOGUE》想要傳達的訊息？

《VOGUE》一直都在想許多創新的方式，去和不同年齡層、不同需求的觀眾接觸。所以不管現在大環境怎麼樣，比歸比，總公司也還是有自己的堅持和步調，當全球26個版本的《VOGUE》都在說一樣的事情，這是非常強大、非常具有影響力的！』

不計劃將來，人生比較自在

「2020年有什麼事業或生活上的目標？」

『讓我的三月號好好出刊吧！』

「對於十年後的自己又有什麼樣的期許？」

『我從來不規劃人生，所以我沒有辦法告訴你十年後的我會在做什麼。

我是一個「opportunist」（機會主義者），我後來發現，好好做當下該做的事情，把它做到我能力範圍內最好的狀態，下一個機會就會來，雖然我不知道那「下一個機會」是什麼（Wazaiii編輯：我們知道，是《VOGUE》總編輯！），但是我如果發現一個新的挑戰或好玩的事情，我一定會接受。』

「不規劃未來？所以十年前的你，也不會對現在有所期許？」

『十年前我比較會想要規劃，因為十年前大人會要我規劃。比如父母會說：「你的三年計畫是什麼？」、「五年計畫是什麼？」、「明年打算幹嘛？」、「半年後打算幹嘛？」所以我會逼著自己去想這些事情，但是我後來發現，所有我想的這些事情，都不會實現。

我真的是一個跟著感覺走的人，如果現在做的事情是我自己覺得最適合、最開心的事，我就繼續做，因為我後來發現，一路上當我相信自己直覺的時候，那個成果都會是最好的，然後下一個該來的事情就會來，而且那些事情都是我沒有預想到的。當然也必須說，我是一個很幸運的人，能這樣奢侈地選擇「不規劃人生」。』

「大人希望我們規劃，是因為怕我們會失敗，你會害怕『失敗』這件事嗎？」

『失敗？那就爬起來就好啦！』

孫怡的「屁孩」哲學

「人生現階段的重要排序為何？」

『我會把我「屁孩」的特質排為優先，因為不管我在生活、工作上承受了多大的挑戰和壓力，我覺得......這講起來可能很抽象，但這個「屁孩」就是會救我一命的人，我會想說：「就解決啊，有什麼大不了的？」』

「希望十年後的自己回頭看現在的孫怡，會看到什麼樣的人？」

『很勇敢、很有 guts、很屌。（Wazaiii 編輯：你敢說我就敢寫！）

我可能還會想說：「哇塞你這個臭屁孩，是怎麼混過來的！」』

「你有哪個時期不是這樣嗎？」

『我希望永遠會是這樣。我還滿想要一直屁孩下去的。』

「如果可以對十年前後的自己各說一句話，你會想說什麼？」

『十年前，我會說：「相信自己的直覺，就勇於去嘗試吧！相信你的能力是超乎你想像的」。

十年後，我會跟自己說：「你就繼續相信自己吧！」』

後記：

「總編，可以站在這裡，幫我們擺個要影印的 pose 嗎？」攝影師恭敬問道。

「可是這不像平常我會做的事耶，還是，我可以把頭塞進去嗎？」沒等我們答完，孫怡就把頭塞進影印機了。

「總編，我們等下會在這裡這裡、那裡那裡，共拍五個場景。」攝影師伸手比劃。

「喔...那...我不用好好站著對嗎？我可以想幹嘛就幹嘛，對嗎？」然後孫怡就在《VOGUE》辦公室大廳的迎賓沙發上，爽快的躺下來了。

比起孫怡，大家更常叫她 Leslie。她性格爽朗、鬼靈精怪，拍攝過程中，彷彿每一秒腦中都會迸出100個靈感。Leslie身上沒有框架和包袱，她不在乎一位堂堂《VOGUE》總編輯應不應當把腦袋塞進影印機，也不在乎社會或體制告訴她的「該與不該」，比起形象，一個好的創意、視覺，或甚至純粹是「怎麼做比較好玩？」，更是她心中的優先排序。這樣的新官上任，能不讓人期待嗎？

Editor / 責任編輯：武傳樂（@nanawazowski）

◎Photo Via：Adam Tristan（@whereisadamtristan）

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