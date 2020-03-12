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迪士尼娃娃進入夢鄉好療癒！小鹿班比、愛麗絲打哈欠萌樣融化你的心

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編輯／Emily　圖／翻攝自store.disney.co.jp、felissimo.co.jp

世界睡眠日被定在每年節氣春分前的星期五，2020年3月13日是全球第十三個世界睡眠日！小動物睡著的模樣總是特別可愛，像有名的「休眠動物園」系列扭蛋就很受歡迎。這次日本迪士尼也推出了新的睡眠系列，經典卡通《小鹿班比》、《小姐與流氓》、《愛麗絲夢遊仙境》中的角色全部進入夢鄉，閉眼打哈欠的樣子萌翻，看了超級療癒，商品還有眼罩、睡衣等睡覺小物。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

日本迪士尼這次的「Sleepy Day」系列以《小鹿班比》、《小姐與流氓》、《愛麗絲夢遊仙境》三部動畫為主題，將裡面的角色催眠進入夢鄉，睡著的模樣可愛療癒。

#眼罩、睡衣

以睡覺為主題，當然要有睡眠相關小物，眼罩有《小鹿班比》和《愛麗絲夢遊仙境》兩種款式，班比和《愛麗絲夢遊仙境》裡的寵物貓黛娜，蜷曲睡姿超級萌，睡衣是滿版印花圖案，同樣有班比和愛麗絲兩款。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲眼罩售價1,540日圓（約台幣450元）。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲睡衣售價4,620日圓（約台幣1,355元）。

#娃娃系列

《小鹿班比》和《小姐與流氓》的小姐被做成絨毛玩偶，趴睡模樣可愛到不行，抱著它們一起入睡，一定可以睡得很香甜。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲絨毛玩偶售價3,850日圓（約台幣1,129元）。 

另外還有玩偶衛生紙盒，上面有睡著的班比和好朋友桑普兔，躺在毛絨絨的綠色草皮上超Q。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲衛生紙盒售價3190日圓（約台幣935元）。

#擺飾系列

《小鹿班比》擺飾其實是款小夜燈，蘑菇狀頂端會發光，上面滿滿的花朵圖案超精美，燈座部分有打哈欠的班比和桑普兔。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲小鹿班比夜燈售價5,280日圓（約台幣1,548元）。

《愛麗絲夢遊仙境》的是時鐘，做成茶壺、茶杯模樣，讓人想到愛麗絲與白兔先生的下午茶聚會，造型唯美精緻，有睡著的愛麗絲和寵物貓黛娜，白兔先生則在上方探出頭來。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲愛麗絲夢遊仙境時鐘售價7,150日圓（約台幣2,096元）。

《小姐與流氓》擺飾是睡在竹籃裡的小姐，躺在被窩裡的樣子，看起來就像小嬰兒。這個竹籃其實是個置物盒，可以打開在裡面裝小東西。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲小姐與流氓置物盒售價2,530日圓（約台幣742元）。

喜歡睡覺動物商品的話，日本雜貨品牌felissimo有一款枕頭也超萌，是睡著的水豚與動物們。底部最大顆的枕頭是水豚，上面則附了小水豚枕頭，以及鴨子、兔子、烏龜枕頭，還可以拆開使用。這些動物全是閉上眼的睡姿，躺在枕頭上就像被動物們圍繞一樣，能一起進入甜美夢鄉。

▲迪士尼睡覺系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲水豚枕頭售價8,400日圓不含稅（約台幣2,463元）。

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關鍵字：

迪士尼, 睡覺動物, 睡眠, 小物, 小鹿班比, 小姐與流氓, 愛麗絲夢遊仙境
fashion.net

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