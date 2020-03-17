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說・流行／法國品牌A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@apc_paris、APC官網

法國服裝品牌A.P.C.雖在台灣的知名度不高，但是日本、南韓卻被A.P.C.「半月包」的魅力給席捲，早前甚至有傳言說A.P.C.有三分之一的總銷量來自日本市場。今天《ET FASHION》就帶大家來認識A.P.C是什麼品牌，這爆紅的半月包究竟又有什麼魅力？

▲APC。（圖／翻攝自IG）

「A.P.C.」於1987年由突尼西亞裔的法國人Jean Touitou 所創立，創辦人Jean Touitou 在時尚圈來說是一位少見的非典型的設計師，他從未接受過專業訓練，從前還是名歷史教師，1970年經朋友介紹下，才有機會在日本設計師品牌Kenzo工作，後續也曾為Agnès B 效力，1987年創立個人品牌時還沒有正式的品牌名，而是簡單的使用「HIVER 87」或「HIVER 88」（HIVER為法語的冬季之意），1988年品牌才正式換上 A.P.C.名稱，全名為「Atelier de Production et de Creation」，意思為生產與創造的工作坊。

▲APC。（圖／翻攝自IG）

A.P.C創立已逾30年，一直以來秉持著簡約、日常、經典的特色，反應在每季的相似單品上，卻無可否認的一直在進化，雖在其中看不到其他精品華麗、怪奇的新穎設計，且經常收到缺乏創意、無聊、太過保守等批評，但Jean Touitou 十分不以為意，因為A.P.C所著重的是把基本做得好、還要更好，他認為：「穿著『得體』比穿得『漂亮』重要。」

雖然飽受批評，但是在不靠第三方資助的情況下，A.P.C也在時尚界闖出了一片天，成功打入黏著度更高的小眾市場，尤其在推出明星商品「半月包」後，不僅在法國國內可以看到許多女生都在背「半月包」，近年來更風暴式席捲了日、韓女生的IG。

▲APC。（圖／翻攝自IG）

A.P.C.「Demi-Lune」系列Lune在法文中的意思是「Half moon」，也就是「半月」的意思，加上上方圓弧的包型設計，讓這款包有了「半月包」的別稱。推出後起先在法國境內引起一波熱潮，甚至暢銷到大缺貨，接著一路紅到了日本與南韓，簡約的設計、小巧的包型，剛好符合時下女孩們的需求，且此系列售價約為340～370歐元不等，約台幣一萬出頭，MINI款售價則是落在290歐元左右，不到一萬台幣，相當適合小資入手，當作精品包入門款。

▲APC 。（圖／翻攝自APC）看著滿滿的街拍照，半月包在網路上的火紅程度可想而知，A.P.C.身為法國的品牌，的確流露出法式獨有的簡約優雅風格，更由於在材質上的堅持，營造出超群的質感，崇尚法國女生的優雅氣質也是女孩們風靡半月包的原因之一，且只要擁有一件A.P.C.的單品，彷彿就能提升個人的品味。

若是身邊預算不多，也想輕鬆擁有一樣時尚單品來突顯品味，A.P.C.的帆布袋系列更是只要60～100歐元（三、四千台幣）左右，款式基本、中性，適合男生、女生背，此款同樣在IG上洗版，是日常非常實用的包款，CP值很高。

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關鍵字：

說流行, APC, 法國, 半月包
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