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UndefeatedＸAir Max 90連出三款球鞋！開搶時間曝光　「雪碧」色壓軸

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編輯／Duke

迎接Nike Air Max 90的30周年紀念，今年Nike特地帶來一連串的企劃，像是聯手UNDEFEATED以及帶回元祖配色等，如今Nike宣布再度聯手UNDEFEATED帶來三款Air Max 90，當中採用藍紫為主調的「雪碧」配色，更是本次的亮點，並預計會在今年的Air Max Day壓軸登場。

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

本次聯手可說是亮點滿滿，因為三款Air Max 90都擁有各自的特色，例如黑色款運用異材質讓色調由淺至深排列，白色款在後跟的「UNDFTD」注入粉色調搭配半透明「Nike Air」增加層次感，藍色款則是最亮眼的配色，其設計用藍、黃、紫與白色潑墨鞋底產生強烈對比，最後再配合半透明色塊點綴，使整雙鞋散發出春夏繽紛的特色。

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲黑色款運用異材質讓色調由淺至深排列。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲白色款在後跟注入粉色調搭配半透明Nike Air來增加層次感。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 90。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲藍色款用藍、黃、紫與白色潑墨鞋底產生強烈對比，最後再配合半透明色塊點綴。（圖／翻攝自Sneakernews）

UNDEFEATED X Nike Air Max 90聯名系列，將會分三波發售，首發配色為黑色款，將於3／14在全球各大UNDEFEATED門市發售，白色款則是Nike SNKRS獨發，將會在3／19發售，而壓軸登場的藍色款會在3／26的Air Max Day發售，還沒購入Air Max 90的朋友，不妨這趁波聯名趕緊跟上腳步吧！

此外，Off-White X Nike Air Max 90「University Red」，一月時也透過IG帳號@ houseofheat的消息指出，該鞋款有望在今年迎來發售，並預計於夏天推出，定價為美金160元（約台幣4,800元），喜愛Off-White解構設計的人，記得多多關注發售情報喔！

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關鍵字：

Nike, AirMax90, 30周年紀念, UNDEFEATED, 雪碧, AirMaxDay, 326, 半透明, Off-White, 解構
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