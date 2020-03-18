fb ig video ETtoday search mobile

最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

感情需要慢慢培養，不過也存在一部分人是「確認過眼神」立馬墜入愛河的，而且一旦愛上就拉也拉不出，認為第一直覺和印象就是所有，現在就揭曉以下三大星座最容易一見鐘情，和他們來電要小心了！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

雙魚座是相當憑感覺的星座，所以在遇到陌生人時候，更在意的是交流的感覺，只要聊得來就很有後續可能，如果第一印象不好，後來怎麼彌補都很難加分。而且雙魚經常會默默打量對方，只要他們單身一定時刻處於狩獵狀態，看似低調其實已經準備出擊，至於到底是哪個部分被吸引，雙魚也形容不出來，因為第一眼就決定了所有。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 射手座

射手座絕對是一見鐘情的星座，因為射手對周圍異性朋友完全沒感覺，真的是把朋友當成好哥們來對待，若是喜歡上一個人那麼一定是「第一眼」的事情，射手會在第一眼就決定好這個人是曖昧對象還是朋友，而且行為舉止會隨著他們的判定產生改變，如果第一眼有感覺，就會開始不同的特殊待遇，所以若是射手對待妳和其他人差不多，那麼還是放手吧，以後也不會產生什麼改變。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 牡羊座

牡羊座的感情來得快去得也快，所以經常被冠上「外貌協會」的標籤，的確牡羊的標準比起其他星座高了許多，他們更在意對方和自己的要求是否契合，莫名的就列下了很多不必要的條件，常常能看到牡羊單身很久，閃電般投入交往又無疾而終，這些問題就在於牡羊還沒有確切了解自己要的到底是什麼，輕易相信第一直覺的後果很可能出錯。

►地震來也淡定的佛系星座Top 3 ！天秤與世無爭、別想操控水瓶

►分手硬要當朋友！最愛和前任糾纏的星座男TOP3

關鍵字：

星座, 運勢, 愛情, 戀愛, 情侶, 戀情, 牡羊座, 雙魚座, 射手座
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士、「錶王」PP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

勞力士、「錶王」PP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

戴口罩也能維持時尚水霧光妝感！YSL「超模光粉底」台灣搶先全球開賣

戴口罩也能維持時尚水霧光妝感！YSL「超模光粉底」台灣搶先全球開賣

金多美、太妍波浪瀏海甜度滿分！初春當少女就剪7個明星同款髮型 《超級瑪莉歐》樂高來了！遊戲表情神還原，可以「手動」賺金幣 無印良品美妝超好買！日本女生最愛TOP 8　潔齒濕紙巾隨身放一包 4點證明交往已經進入「舒適期」　全中就離老夫老妻不遠了 「後天性內向者」4大特質：並非害羞，是合不來的人根本懶得聊 Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格 安格斯12星座一周運勢3/16-3/22　金牛、雙子、巨蟹「快閃桃花」多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面