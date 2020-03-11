fb ig video ETtoday search mobile

GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台！超美外殼加水霧光妝感不搶不行

> >

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲美妝控期待已久、韓妞瘋曬的GA「藍氣墊」終於要在台上市。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

網上瘋傳已久的Giorgio Armani「藍氣墊」終於來了！繼紅氣墊、粉氣墊後，亞曼尼第3款氣墊「設計師全能氣墊水粉霜」，結合了粉霜和氣墊個別的優點，打造出無瑕潤澤又輕盈透亮的新型態底妝，隨手一拍就有高級水霧光妝感。加上時尚奢華感十足「極光藍」鏡面粉盒設計，美到讓韓妞們狂曬認證照，台灣也將於3月13日上市，女孩們快記好時間搶一波。

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI 設計師全能氣墊水粉霜，SPF50/PA+++，NT$2,750。（圖／品牌提供）

Giorgio Armani去年以時尚大秀上獨特的「普魯士藍光」概念打造出「藍瓶粉底」設計師水感光影粉底，一推出就大受好評，更被稱為「蠟黃暗沈肌救星」。今年，GA再以普魯士藍光結合2020春夏大秀中的「義大利冰絲」布料為靈感，推出如粉霜般無瑕潤澤，又有氣墊粉餅輕盈透亮妝感的全新型態底妝「設計師全能氣墊水粉霜」。

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲全新氣墊粉餅有著粉霜的潤澤、遮瑕力，又有如氣墊粉餅的輕盈透亮感。（圖／記者張毓容攝）

全新「極光藍氣墊」設計師全能氣墊水粉霜，擁有細緻光澤、精緻遮瑕和服貼持妝3大特色，獨家「雪絨質地」蘊含高密度超微粉體，可透過堆疊隨意調整遮瑕力；搭配義大利冰絲打造的篩網，可讓固態粉霜轉化為更好延展、推勻的親膚水感質地；粉底中更注入獨家普魯士藍光粒子，以藍光智慧校飾肌膚蠟黃、暗沈，自然提升膚色和透光能力，可打造出擁有霧面遮瑕力，同時又散發細緻光感的水霧光底妝。

除了備受肯定的水霧光妝感，GA氣墊粉盒的時尚度向來都不會讓人失望。設計師全能氣墊水粉霜以「極光」為概念，運用銀色logo搭配普魯士藍鏡面外盒，隨意轉動就閃耀著奢華金屬光澤，美到不行！

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台 。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲極光藍氣墊上市活動，同時推出黑色皮革Logo壓紋小圓包。（圖／記者張毓容攝）

為歡慶「藍氣墊」正式開賣，GIORGIOR ARMANI更特別推出上市活動精美小禮：即日起至5/31止，凡購買設計師全能氣墊水粉霜，即加贈設計師水感光影粉底5ml；活動期間凡購買任意彩妝商品達NT$6,000，即可獲贈「極光訂製組」，除了有設計師水感光影粉底5ml和訂製光保濕亮顏定妝噴霧10ml，還有GA粉必收藏的GA Logo壓紋訂製小圓包，收納任一GA氣墊粉餅都剛好，還可以當隨身小包用。

►別再追求死白底妝！2020全新底妝關鍵字「極光肌」

►YSL鑲335顆黑鑽打造「萬元精品氣墊」　最美銀河星光版閃閃惹人愛

►雪花秀《幸運花園氣墊粉餅》美到讚嘆　母親節檔期買一送三

關鍵字：

彩妝, 彩妝品, 美妝, GA, Giorgior Armani, 亞曼尼, 底妝, 氣墊, 氣墊粉餅, 氣墊粉霜, 藍氣墊
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感

十二星座3月愛情運勢！雙子舊情人將出現、天秤會被發好人卡

十二星座3月愛情運勢！雙子舊情人將出現、天秤會被發好人卡

《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展

《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展

媚比琳「不沾杯」液態唇膏新推5大仙女莓果色　聯手Coco買飲料送唇彩 不想被叫阿姨！5個常犯的「老化習慣」，趕快改過來 Dappei／每個女孩都要有件「男友襯衫」　5種穿法幫妳輕鬆駕馭時尚 盤點《梨泰院Class》世路金句：「你不需要向別人說服你是誰」 台灣星巴克限定「青花瓷杯」今天開賣！藍色大理石、療癒色系必搶 想交往長久務必了解對方3件事！　對「前任」的定義超重要 日本「鋼彈行李箱」規格超猛　軍事級耐撞不用擔心被亂丟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面