GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台！超美外殼加水霧光妝感不搶不行

▲美妝控期待已久、韓妞瘋曬的GA「藍氣墊」終於要在台上市。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

網上瘋傳已久的Giorgio Armani「藍氣墊」終於來了！繼紅氣墊、粉氣墊後，亞曼尼第3款氣墊「設計師全能氣墊水粉霜」，結合了粉霜和氣墊個別的優點，打造出無瑕潤澤又輕盈透亮的新型態底妝，隨手一拍就有高級水霧光妝感。加上時尚奢華感十足「極光藍」鏡面粉盒設計，美到讓韓妞們狂曬認證照，台灣也將於3月13日上市，女孩們快記好時間搶一波。

▲GIORGIO ARMANI 設計師全能氣墊水粉霜，SPF50/PA+++，NT$2,750。（圖／品牌提供）



Giorgio Armani去年以時尚大秀上獨特的「普魯士藍光」概念打造出「藍瓶粉底」設計師水感光影粉底，一推出就大受好評，更被稱為「蠟黃暗沈肌救星」。今年，GA再以普魯士藍光結合2020春夏大秀中的「義大利冰絲」布料為靈感，推出如粉霜般無瑕潤澤，又有氣墊粉餅輕盈透亮妝感的全新型態底妝「設計師全能氣墊水粉霜」。

▲全新氣墊粉餅有著粉霜的潤澤、遮瑕力，又有如氣墊粉餅的輕盈透亮感。（圖／記者張毓容攝）



全新「極光藍氣墊」設計師全能氣墊水粉霜，擁有細緻光澤、精緻遮瑕和服貼持妝3大特色，獨家「雪絨質地」蘊含高密度超微粉體，可透過堆疊隨意調整遮瑕力；搭配義大利冰絲打造的篩網，可讓固態粉霜轉化為更好延展、推勻的親膚水感質地；粉底中更注入獨家普魯士藍光粒子，以藍光智慧校飾肌膚蠟黃、暗沈，自然提升膚色和透光能力，可打造出擁有霧面遮瑕力，同時又散發細緻光感的水霧光底妝。

除了備受肯定的水霧光妝感，GA氣墊粉盒的時尚度向來都不會讓人失望。設計師全能氣墊水粉霜以「極光」為概念，運用銀色logo搭配普魯士藍鏡面外盒，隨意轉動就閃耀著奢華金屬光澤，美到不行！

▲極光藍氣墊上市活動，同時推出黑色皮革Logo壓紋小圓包。（圖／記者張毓容攝）



為歡慶「藍氣墊」正式開賣，GIORGIOR ARMANI更特別推出上市活動精美小禮：即日起至5/31止，凡購買設計師全能氣墊水粉霜，即加贈設計師水感光影粉底5ml；活動期間凡購買任意彩妝商品達NT$6,000，即可獲贈「極光訂製組」，除了有設計師水感光影粉底5ml和訂製光保濕亮顏定妝噴霧10ml，還有GA粉必收藏的GA Logo壓紋訂製小圓包，收納任一GA氣墊粉餅都剛好，還可以當隨身小包用。

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