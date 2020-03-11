十二星座3月愛情運勢！雙子舊情人將出現、天秤會被發好人卡

在3月，水星逆行在雙魚和水瓶到3月10日，但要到4月水星才會完全離開雙魚，在這個雙魚月，面對關係，會有較執著的想法，或是心中太多不安、想太多，而影響兩人之間相處，下旬太陽能量進入牡羊，在相處上要學習多顧慮到對方心情，別只依照自己感覺行事，而讓對方以為不被在乎。

牡羊座

壓力來襲，需懂得規劃安排前進

牡羊座在3月中之後，工作上的壓力愈來愈龐大，陷入困頓的感受，而影響與伴侶的相處，有時對方的坦白直言，會讓妳感到不被尊重，此時的妳要放下想法上的執著，可與伴侶多討論自己內心擔憂，才能以不同觀點看待事情，過程中會有許多價值觀上的磨合，而接納更多彼此不同面貌。

單身的牡羊，這個月會有較多時候，對於感情抱持著嚴肅的態度，想要以實際面為考量，心情上不想一頭就栽進熱戀中，很有可能因為工作上的關係，而遇到心儀的對象，但會以一種暗中觀察的態度，來多瞭解對方，目前還不想有太多行動，有的牡羊因工作太多苦惱，這個月的桃花變得寥寥無幾。

金牛座

遠距離或異國戀情出現

金牛座在3月的異國戀情運勢，或認識非本地人的桃花運勢極旺，或是因為參與活動的關係而遇見不錯的對象，但這樣的關係還需要多點時間和機會來認識彼此，金星也進入金牛開始運行，都讓金牛座的人際魅力上升。

金牛在與伴侶關係上，這個月會有較多相處的時間，適合參與許多活動，或是共同上一些進修課程，讓彼此一起成長學習，但在這個月份，要多留意兩人之間是否有時過於親近，而忽略尊重的部分；而有與伴侶一起工作、合夥的金牛，3月要多注意合約條款的問題，或一些過去的老問題突然出現，要共同面對處理。

雙子座

舊情人出現，對性壓抑或衝動

有的雙子在這個月份，可能舊情人突然出現，讓妳往日回憶湧現，但卻沒有真的想再度進入交往關係，或是對於性的渴望突然激增，讓妳情緒上有許多焦躁，而有的雙子會走一個性壓抑或冷感的狀況，主要是情緒面影響身體，到下個月中這樣的狀況會漸漸消退。

單身的雙子，這個月的桃花較為混亂，需留意一些另有目的的對象，或是遇到喜歡的人，但對方卻讓妳感受到隱瞞或欺騙，可能會遇到年齡較大、已婚的對象，糾纏不清的曖昧，此時的人際關係可能會影響到工作，這是需要留意的，快刀斬亂麻，會讓心情輕鬆許多。

巨蟹座

小事引發衝突，對彼此別過於嚴苛

巨蟹座在這個月份，對伴侶有較多的不滿情緒，用了自己許多的觀點和標準，而無法中立來看待伴侶，內心的不平靜，也容易與伴侶之間產生代溝，但這樣的情形是可以完全處理的，用柔軟與耐心面對時，兩人會多了許多空間，或重新建立的新的溝通模式，這也是一個不錯的成長和收穫。

單身巨蟹，在3月份會遇到很快就進入交往模式，或是很快就說要以結婚為前提交往的對象，但這樣的諾言似乎過於草率，畢竟兩人沒有太多情感基礎，而是一種渴望內心安定，卻過於心急的承諾，容易在衝動感覺過後，感受到彼此對感情的勉強堅持，如有遇到這樣的桃花，建議要放慢腳步，而不是以內心不安來建立未來夢想。

獅子座

對工作上的強者感到興趣

單身獅子座，很有可能在這個月遇到一些主管級人物，或是工作上的強人，卻因為他們不經意顯露出的脆弱，而對對方產生出一種情愫，或是因為自己的一些事情感到軟弱，內心極度渴望被保護安撫，但有時愛這樣的狀況所出現的人，關係會容易發展成不明的狀況，對彼此有種神秘感，更會讓彼此更多曖昧。

有的獅子在這個月要特別留意不小心劈腿，或是對外面的朋友太多照顧，而讓關係生變，或是在之前價值觀上已有極大的摩擦，而這個月份會有更多的冷戰或爭吵，當有以上這些情形發生時，兩人都需懂得各退一步，別過於堅持己見爭論對錯，而這個月份容易因為太多的情緒，影響身體也是需要注意的。

處女座

太多期待造成傷害

處女座進入雙魚座的月份，加上水星與海王星的影響，特別容易在情緒面執著一些過去曾經發生的問題，當不斷舊事重提，在彼此關係中容易產生許多不滿，當妳過份要伴侶可以符合自己的期待時，也增加了彼此的不信任感與不尊重，有時妳並沒察覺這樣的舉動，認為只是給予建議，但對方收到的卻是妳對他的批判與壓力。

單身的處女座需留意自己是否對於苦戀的對象，有過多的期待，心想著自己付出這麼多，但對方似乎沒有與擬同樣的的在乎；有的處女座容易出現曖昧關係，對方的消失又出現，更讓妳想要可以得到，這些的執著，多半會沒有結果，而這個月份妳的心思容易渙散，需多注意一些意外，或是合約條款都要看仔細。

天秤座

吸引到一些不想認真的對象

單身的天秤座，在3月較容易遇件讓妳感覺很有吸引力的對象，但這樣的激情，有點止於再更多瞭解之後，對方或是你似乎對彼此還無法肯定要不要更進一步，雖然感到彼此很有魅力，內在卻少了一種踏實感，而某些天秤在這個月有種被發好人卡的感覺，內心感到挫折，建議別當濫好人，而是學習做自己才能自在。

在伴侶關係中的天秤座，這個月份在居家生活中，或是有與伴侶同居的天秤，較容易因小事出現爭吵或冷戰，雙方會特別堅持自己的某些原則，而不相退讓，但也不說出心中真正的癥結點，3月是非常需要和諧與同理心來溝通的，別為了爭一口氣，而忽略關係中最重要的是什麼。

天蠍座

調整彼此價值觀提升默契

進入3月，金星金牛和天王星金牛的作用對衝天蠍，代表著天蠍與伴侶間有價值觀上較大的磨合點，或特別容易在小事上意氣用事、小題大作，妳會很難聽進對方的話語，或只執著著自己認為的對與錯，而無法用心傾聽彼此真正要表達的想法，放下妳過的過於堅持，有時接納不同的作法，反而會有收穫。

單身的天蠍面對桃花出現，可能會有看走眼的狀況，對妳不夠用心的對象，妳卻太用心，而有的天蠍在人際關係中出現一些轉變或爭執，妳心對於某些人事物，有擔憂和質疑，因此無法自在相處，妳過度的緊張也讓妳與人之間的關係沒有彈性討論的空間，建議別緊抓不放自己所要的結果，容易得不償失。

射手座

職場桃花萌芽，把握機會

射手座這個月的職場桃花開始出現，過去你認為不可能或意想不到的對象，可能突然開始來電，或是因為工作出差之類的關係，而出現充滿吸引力的異性，或適有主管級的人物開始欣賞妳，但妳卻慢半拍才得知，如果妳還單身，可要把握3月的還不錯的桃花運，但需留意這個月份的開銷過大，需調整消費模式。

在伴侶關係中的射手座，這個月有許多財務上的事情要處理，可能因為突然其來的狀況，而讓兩人支出不少，妳們需想清楚目前最重要的選擇是什麼，而別為了花太多錢而省了不該省的地方，反而會讓彼此最近的壓力更大，在3月上旬，如要出遊要留意交通狀況，安排上需謹慎並要有B方案，才能面對突如其來問題。

摩羯座

內在許多挫折感浮現，面對自己深層的恐懼

摩羯座在3月心情上有許多浮躁或易怒，這些情緒都在掩蓋著妳不想面對，也說不出口的弱點或挫折感，在與伴侶相處時，容易以一種封閉的心態來應對，而有種拒人於門之外狀況，這也讓妳的伴侶也一起挫折，有時關心對妳而言變成了一種壓力，放下這樣的惡性循環，首先妳必須願意敞開和懂得與脆弱相處。

單身摩羯3月的桃花，可能在因緣際會下參加某些場合而出現，或是對方已默默的欣賞妳一段時間，直到最近才開始有些表示，但要讓這樣的關係可以有更多進展，妳需先放下防備的心情，別抓著過去感情的不順，套用在新的人上面，才能有愉快的相處。

水瓶座

怪咖出現卻莫名有話聊

雖然單身水瓶3月的桃花不算特別旺，但卻容易出現怪咖，但身為水瓶的妳其實很可以接納形形色色的人事物，因此這樣的人物出現，妳並沒覺得特別，只是兩人之間會突然出現一種共同的語言，蠻有話聊的，或是在價值觀上可以懂得彼此一些點，但還不到讓妳心動的感受，一切宜順其自然。

在伴侶關係中的水瓶，最近有點忽略對方，沉浸在自己的許多莫名的情感中，心思雜亂無章，理不出頭緒，最近工作的狀況或家中的壓力，似乎也影響著妳許多，這陣子妳要多給自己一些思考空間，讓伴侶懂得以朋友的角度來支持妳，有時放下自己堅持的想法，會出現明朗。

雙魚座

身邊出現新的可能性，伴侶間要互相體諒

單身雙魚這個月份的桃花很有可能從朋友中出現，或是因親朋好友的關係認識，別只是宅在家中，可多參與一些小聚會，很有機會突然出現心儀的對象；而有的雙魚因受到水星逆行的關係，在月中前心情起伏較大，或是因一些流言影響心情，別太執著這些無謂的言語，這樣的狀況很快會好轉。

雙魚在伴侶關係中3月會出現較多的無力感，妳在關係中付出許多，但對方有時卻無法換位思考，沒為妳著想到，有些失衡，雙魚是需要說出口，不然伴侶也會不知道為何妳看起來悶悶不樂，當溝通過後，才會發現彼此在看同件事情的觀點是非常不同的，藉此機會也互相了解更多。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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