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【奧斯塔羅】心中仍然牽掛他！前任心中還有我的存在嗎？

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現在還沒放下過去的感情嗎
或許已經準備面對新的人生
但心中仍然牽掛舊情人

那前任的心中也是這樣想嗎
現在就讓奧斯陪你看看
前任的心中還有沒有我的存在？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這張牌的朋友，前任心中還有你的存在，但這樣的存在不是見得好事，因為他內心只記著你的缺點，並且還有點提防，可能是分手過程不愉快，或是爭吵的往事導致，這都在他心中留下不好的印象，所以目前的存在與惦記，單純是在提防你喔！

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選到這張牌的朋友，前任心中沒有你的存在，因為現在的他已經開始新的生活，對於未來也開始規劃，而這張牌所點出的努力、踏實以及思考，已充分展現在生活中，因此他最掛心的是長遠未來，這當中發生的事情都是他談感情時的養分，所以他對過去的感情早已沒有太多的想法了。

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選到這張牌的朋友，不可否認前任心中還是有你的存在，但這樣不代表還想與你重修舊好，只是出於曾經對這段感情有許多快樂回憶，並且分手時的不愉快隨時時間慢慢淡掉，只剩下過去兩人的天真單純，因此面對新的對象，雖然有時會不愉快，但心中還是會浮現過往的開心與笑容。

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選到這張牌的朋友，前任的心中還有你的存在。現在的他或許看似平靜，但對這段關係的結束還是感到不少遺憾，可能是關係結束的太唐突或是不可抗力的因素，當夜深人靜時，的他心中還是有一定情緒，因此選到這張牌的你不可否認，你曾經是前任心中最愛的那一個人。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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