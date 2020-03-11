【奧斯塔羅】你對什麼慾望最強烈？

馬斯洛的需求層次理論

提到人有許多慾望

那你在什麼地方慾望最強烈呢

今天就和奧斯一起來看看

你身上什麼慾望最強烈吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l 求勝慾望

選到這組牌的朋友，不得不說你真是個挺愛爭的人，這樣的牌組代表求勝與意志力，所以你會發現自己是個雙面且直接的人，在意的東西一定要搶到手，但若是興趣缺缺的事情，你就會表現得不屑一顧。另外，因為這樣的牌組也代表求勝，因此你多半有爭取勝利卻不愛丟臉的個性存在。

牌ll 性愛慾望

選到這組牌的朋友，面對這樣的性慾望說實話是挺正常的，畢竟，這樣的牌組代表肉體慾望與逃避現實的人，所以你會發現肉體關係這檔事真的挺重要，因為性愛是共存的，當然你也不是隨便和人發生關係的個體，但對你來說，另一半有性關係會是挺重要的一件事。另外，因為這樣的牌組有著享受快樂的意思，不難發現你是追求當下的人，對你來說生命本該好好享受，而不要顧及一堆事情喔！

牌lll 領導慾望

選到這組牌的朋友，有沒有發現你大多時候都是團隊中的領導者呢？或許不是發聲的那一個，但你的意見在團隊中會是挺重要的。這樣的牌組代表以身作則與領導，你會發現在面對一件工作時，你最不喜歡做事拖拖拉拉的人，因為對你來說那樣的做事方法是最沒有品質的。

牌lV 母性慾望

選到這組牌的朋友，你們挺會照顧人的。這樣的牌組代表母愛與包容，所以你會發現自己和別人相處時，都會默默當一個照顧他人的角色，雖然沒有不好，只是會覺得很累。另外，在朋友中你會像個媽媽般照顧周遭朋友，因此奧斯不得不說你的個性有時候會害死自己，畢竟，你把別人看得比較重要，有時一回神就會發現自己氣喘吁吁的，所以奧斯建議選到這組牌的你，偶爾還是要多多照顧自己喔！

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