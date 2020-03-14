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首飾該換季了　Pandora小雛菊可愛好搭、還能緩和心情

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▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）

▲Pandora推出粉色的小雛菊首飾風格甜美。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季，搭配服裝的飾品也能跟著換季了，戴上粉嫩色系的首飾，或許能超微舒緩一下因新冠疫情緊繃的心情。丹麥品牌Pandora便帶來了一座春意盎然的花園，主打染上漸層琺瑯的小雛菊系列，還加入蜜蜂、蜂巢、蜻蜓、仙人掌等大自然元素，為整體造型注入活潑氣息。

▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）

▲Pandora Rose小雛菊花園鋯石戒指（左起）3,280元，柔粉小雛菊琺瑯戒指 3,680元，小雛菊串飾2,480元起。

▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）
▲Pandora花園除了小雛菊外，還加入蜜蜂、蜂巢、蜻蜓、仙人掌等大自然元素。

Pandora經典串飾推出一朵朵綻放的小雛菊，925銀材質打造的花朵染上粉紅或藍色的漸層琺瑯，再於中央鑲嵌閃亮鋯石，單朵花秀氣可愛，若多串幾個小雛菊與花園意象的串飾，或是選擇小雛菊繞成圈的戒指，便能感受春天的蓬勃朝氣。

▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）

▲Pandora清新藍小雛菊925銀串飾（左起）2,080元，六角蜂巢925銀鋯石項鍊2,880元，Pandora仙人掌925銀琺瑯串飾1,480元。

而偏愛都會感設計的女性，則可從apm MONACO春季新品尋得心頭好，最新Romance系列以鑲滿鋯石的多環圈造型為主軸，當中一圈鑲嵌淡水珍珠，無論是耳夾、戒指或項鍊，都因多環設計而顯得存在感十足，搭配簡單的素面服裝，即可展現不凡氣勢。

▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）

▲apm MONACO點綴珠飾的Romance多圈式戒指與耳夾相當搶眼。（圖／apm MONACO提供，以下同）

▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）▲▼Pandora,apm 。（圖／公關照）
▲apm MONACO Romance系列單個白色六圈滑動耳夾（左）7,600元，多圈可調節項鍊6,600元。

關鍵字：

Pandora, apm MONACO
fashion.net

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