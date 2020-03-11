韓妞最愛卸妝霜限量超低價！用完洗臉、確實乳化　5個小技巧讓肌膚零瑕疵

▲卸妝清潔做得好，肌膚沒煩惱，怕就怕你犯了卸妝錯誤還不自知。（圖／翻攝IG@banilaco_official）

編輯／Amanda

卸妝堪稱最重要的保養，做好做足才能讓肌膚無瑕，因宋智孝、太妍等女星愛用，從韓國紅遍亞洲的BANILA CO卸妝霜超夯，擁有雪酪般特殊柔軟質地，接觸肌膚才轉化為油狀，輕盈質地卻有良好潔淨力，加上洗後保濕乾澀的舒適使用感，被韓國女生票選最愛的卸妝品Top 1，「Her和她」限量推出超狂特價，180ml大罐裝只要688元，不買太對不起自己。

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除了懂得買，也要懂得如何卸妝，明明清潔、保養都做足，為何粉刺痘痘還是冒不停？或是變得乾燥又脆弱？撇除氣候轉換、過敏等因素，很有可能就是你的卸妝流程出了問題，快來看看你是不是也犯了以下5個卸妝錯誤？

NG 1：卸妝品只要能卸掉彩妝就用



現在市面上卸妝產品的種類越來越多，從清爽的卸妝水、凝膠、乳到清潔力佳的卸妝霜、油等，除了依照個人化妝濃淡習慣來挑選質地劑型，皮膚科醫師更建議，還要考慮到個人膚質狀況，像是乾性肌、敏感肌盡量少用清潔力太強的卸妝油；容易出油、怕油膩的油皮肌則可選用質地較清爽型的卸妝品，甚至手邊可以準備不只一種質地的卸妝品，依照當天膚況、妝容需求來更換使用。

NG 2：口紅掉光了不用特別卸

一定有不少女生都曾犯過這個NG錯誤，回到家要卸妝時，看嘴巴上好像沒有顏色就覺得唇妝都掉光了，不用特別卸唇，但其實眼睛沒看到，不代表真的沒有了！現在唇彩大多強調持久，雖然大部分已掉色，但可能還是有些許殘留卡在唇紋裡，長期下來會讓唇色越來越暗沈，且變得乾燥易起皮。

▲就算唇妝看起來都掉光了，還是要卸妝避免色素殘留。（圖／翻攝IG@3ce_official）



NG 3：隨便抹抹就沖水

含有大量油脂成份的卸妝油或卸妝霜，卸妝清潔效果好，能快速卸除全臉濃妝，但可別因此一抹上臉隨意搓搓就想沖水，沒有乳化或乳化得不完全，不僅殘妝卸不乾淨，卸妝品也容易殘留於臉上，粉刺痘痘當然冒不停。

NG 4：忽略髮際線等細節處



很多人卸妝洗臉時只專注於臉部中央區域，而忽略了像是髮際線、兩耳鬢角處或下巴脖子等臉周細節，但別忘了這些局部也都有上妝，就算只是用餘粉帶過，也不能忽略清潔。

▲許多皮膚科醫師和成分專家都建議，卸妝後要在洗臉避免髒污、卸妝產品殘留。（圖／翻攝IG@goodal_official）



NG 5：卸妝後不洗臉



雖然有些卸妝產品主打洗卸合一，卸妝後不用再洗臉，但不少皮膚科醫師和成分專家都建議，卸妝後還是要洗臉，避免殘妝、卸妝產品或油脂殘留，導致粉刺生成。

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