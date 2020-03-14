朴敘俊栗子頭難駕馭！同款髮型換個人差很大　帥氣、搞笑只有一線之隔

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@jtbcdrama、@cjenmmovie

韓星朴敘俊主演的《黎泰院Class》熱播中，為戲而剪的超短栗子頭也引起討論，不只神還原漫畫角色「朴世路」，看起來更是帥氣有型。其實這種平頭很挑人又難駕馭，一不小心就看起來很呆傻，明明同髮型感覺卻差很多，快來看看跟朴敘俊撞髮的各種栗子頭吧！

在 Instagram 查看這則貼文 JTBC 드라마 공식 인스타그램（@jtbcdrama）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 20 日 下午 10:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 박서준（@bn_sj2013）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 上午 7:56 張貼

世路的栗子頭其實莫名的眼熟，原來是在爆紅電影《雞不可失》裡出現過，當中飾演馬奉八刑警的演員陳善奎，在戲裡就是頂著這款平頭！他在電影裡的搞笑畫面令人印象深刻，雖然是同款，看了卻莫名想笑，果然時尚的完成在臉？

在 Instagram 查看這則貼文 진선규（@knuababoda96）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 3 日 下午 8:54 張貼

韓國人氣嘻哈歌手BewhY出道以來一直頂著栗子頭造型，也被網友們封為「現實版朴世路」，跟漫畫男主角相似度超級高，他本人也把IG的頭像換成朴世路漫畫圖案，之後還會和電視劇有OST合作呢！

在 Instagram 查看這則貼文 Neo christian（@bewhy.meshasoulja）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 20 日 上午 1:00 張貼

韓國綜藝主持人曹世鎬也跟上栗子頭風潮，在IG的新照片中說自己是世路，髮型確實一模一樣，但感覺怎麼差很多，還被說成是崩壞版本，雖然沒有那麼帥氣，但還是頗可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 조세호（@chosaeho）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 3 日 上午 12:38 張貼

演員劉亞仁先前在韓劇《芝加哥打字機》中就剪了平頭造型，現在也還繼續維持這個髮型，雖然比朴敘俊的栗子頭更短，但同樣個性有型，展現出時尚感。

在 Instagram 查看這則貼文 유아인YOOAHIN（@hongsick）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 上午 10:16 張貼



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