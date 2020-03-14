fb ig video ETtoday search mobile

朴敘俊栗子頭難駕馭！同款髮型換個人差很大　帥氣、搞笑只有一線之隔

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@jtbcdrama、@cjenmmovie

韓星朴敘俊主演的《黎泰院Class》熱播中，為戲而剪的超短栗子頭也引起討論，不只神還原漫畫角色「朴世路」，看起來更是帥氣有型。其實這種平頭很挑人又難駕馭，一不小心就看起來很呆傻，明明同髮型感覺卻差很多，快來看看跟朴敘俊撞髮的各種栗子頭吧！

世路的栗子頭其實莫名的眼熟，原來是在爆紅電影《雞不可失》裡出現過，當中飾演馬奉八刑警的演員陳善奎，在戲裡就是頂著這款平頭！他在電影裡的搞笑畫面令人印象深刻，雖然是同款，看了卻莫名想笑，果然時尚的完成在臉？

▲朴敘俊栗子頭撞髮。（圖／翻攝自IG@cjenmmovie）

韓國人氣嘻哈歌手BewhY出道以來一直頂著栗子頭造型，也被網友們封為「現實版朴世路」，跟漫畫男主角相似度超級高，他本人也把IG的頭像換成朴世路漫畫圖案，之後還會和電視劇有OST合作呢！

韓國綜藝主持人曹世鎬也跟上栗子頭風潮，在IG的新照片中說自己是世路，髮型確實一模一樣，但感覺怎麼差很多，還被說成是崩壞版本，雖然沒有那麼帥氣，但還是頗可愛。

演員劉亞仁先前在韓劇《芝加哥打字機》中就剪了平頭造型，現在也還繼續維持這個髮型，雖然比朴敘俊的栗子頭更短，但同樣個性有型，展現出時尚感。


 

►《梨泰院Class》栗子頭不夠看　朴敘俊背萬寶龍包帥翻

►玄彬短瀏海、朴敘俊栗子頭帥翻！春夏大熱男士髮型，看韓劇剪就對了

關鍵字：

朴敘俊, 髮型, 梨泰院CLASS, 韓星, 栗子頭
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95

9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感 《鬼媽媽》金泰希戲服超省事　嗆辣小惡魔戰袍竟3,000元有找 放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王 Converse與TheSoloist新聯名超帥！CLOT X 袋鼠半半漁夫帽更要搶 明亮的高級味！CELINE高級訂製香水，微風復興獨家販售 把你當空氣、雞蛋裡挑骨頭　老闆想fire你的「5個跡象」 網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面