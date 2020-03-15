奧斯塔羅12星座一周運勢0316-0322　水瓶經濟壓力大、射手職場口角多

20200316-0322奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：獅子座事業運最旺！學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也願意花心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

TOP2：雙子座愛情運最旺！下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶，下周彼此的感情將進展的非常快速且穩定。單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

TOP3：天秤座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看，將有機會為你帶進不錯的收入喔！

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：學／事業方面，對自我的不信任與環境的沒安全感存在多，這樣的狀況影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動囉！

2.處女座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此感到厭煩許多，並且對於愛情未來的方向也感到迷惘，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

3.巨蟹座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸了。

牡羊座

開運顏色：深藍色

幸運數字： 96

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友，對於現況感到不甚滿意，會有想改變現況的想法出現，並願意付出行動去改變，但卻有空忙一場的可能性，奧斯建議下周的積極付出行動是件好事，但要注意方向、方法是否正確，可別空忙一場喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣讓感情停頓下來。另外，下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，要注意自己目前的方向及努力是否是正確，雖然不斷努力與付出，但卻有空忙碌的情況，奧斯建議下周多傾聽同事或同學的意見，都將有望改善情況。

金錢運勢★★

解析：財運不慎理想，如果有想買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備。

金牛座

開運顏色：綠色

幸運數字：74

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自於長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷了，所以會表現於外在，奧斯建議下周要多注意情緒狀況。另外，多放開自己聽一下周遭朋友的建議會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方在下周較願意敞開內心，並和另一半溝通，而雙方的關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

解析：金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點喔！

雙子座

開運顏色：白色

幸運數字： 45

整體運勢★★★★

解析：下周雙子朋友對於自我自信提升許多，讓自己面對周遭的人、事、物都有相當大的信心能夠處理得當。另外，因為自信心的提升也吸引到周遭不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶，下周彼此的感情將進展的非常快速且穩定。單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在工作、學業上自信心相當的強烈，讓自己做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

巨蟹座

開運顏色：紫色

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：下周將會是巨蟹朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要在堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作與學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸了。

獅子座

開運顏色：橘色

幸運數字： 85

整體運勢★★★★

解析：獅子的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握喔！

愛情運勢★★★★

解析：在愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，並且這樣的原因也有一部分來自肉體關係，但是即便如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也願意花心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：24

整體運勢★★★

解析：下周處女朋友的行動力及熱情下降許多，面對周遭的人、事、物也都提不起熱情，對於自己的目標也懷疑許多，奧斯提醒下周要多多留意，別讓一時的低迷影響了自己。另外，奧斯提醒多加留意目前所做的事是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多喔！

愛情運勢★★

解析：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此感到厭煩許多，並且對於愛情未來的方向也感到迷惘，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業上的步伐慢了許多，需要花時間考慮目前的目標是否正確或有沒有需要調整的地方，因此會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下自己，也是不錯的喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周避免投資或理財方面，因為都不會有太多的起色喔！

天秤座

開運顏色：墨綠色

幸運數字：36

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素將充斥在天秤朋友下周的生活中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，而這樣的熱情由活潑慢慢的轉入內心層面，若忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒要好好把握下周難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切將顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看，將有機會為你帶進不錯的收入喔！

天蠍座

開運顏色：天空藍

幸運數字： 01

整體運勢★★★

解析：下周天蠍朋友做事起來顯得綁手綁腳許多，不像過去做事那麼得心應手，這樣的原因多來自於自己，因為下周的思緒似乎不像以往那麼清晰，也容易只看事情的表面，導致有時做事不敢放手去做，奧斯建議下周要保有過往思緒清晰的優點，審慎想過後就要付諸行動，或許就能改善這樣的狀況。

愛情運勢★★★

解析：下周在感情中，有點將自己束縛在這段感情裡頭的意思，因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑敬許多。單身朋友下周想談感情的念頭將增加許多，需多注意可別因此出現濫竽充數的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周顯得沒有太大的企圖心，雖然工作都處理得很好，但就僅此而已，而下周在學／事業方面不會有太大起伏囉！

金錢運勢★★★★

解析：金錢運勢平淡許多，如果有投資想法的朋友，下周不建議有投資的動作，因為投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免了。

射手座

開運顏色：鐵灰色

幸運數字：22

整體運勢★★

解析：下周射手朋友顯得自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周焦躁憂慮，甚至睡覺時都還在想個不停，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時向朋友求助，想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯。

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低連帶感情的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半下周也顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，對自我的不信任與環境的沒安全感存在多，這樣的狀況影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動囉！

金錢運勢★★

解析：正財運以及偏財運都不是太裡想，多注意一些情緒上造成的花費，多避免一時的衝動而花錢囉。

摩羯座

開運顏色：天藍色

幸運數字： 80

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓摩羯朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

水瓶座

開運顏色：湖水綠

幸運數字： 66

整體運勢★★

解析：水瓶朋友下周是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映於外在的情緒與行動，將讓你備感無力，奧斯建議下周適時的轉換心靈，重新調整自己，讓自己在重新面對目前的狀況會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周。另外，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進，但也別忘了多著想一下另一半的情緒與感受喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：對於目前的學／事業，感覺不在向以往的熱情，下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙魚座

開運顏色：紅色

幸運數字：80

整體運勢★★★

解析：下周雙魚朋友變得計較許多，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性些，因為太投入於競爭的想法中，將導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，並適時調整一下計較的心態才會比較好。

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生事情突然爆發，導致雙方有了摩擦，間接凸顯彼此價值觀的落差，雖然不影響兩人太多，但總算是一次爭吵，還是要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業運勢，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執。另外，下周工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好。

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