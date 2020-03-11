《梨泰院Class》金多美受封「韓版魏瓔珞」！狠甩霸凌女14個巴掌超圈粉

繼《愛的迫降》後最受矚目的韓劇，非網漫改編的《梨泰院Class》不可！《梨泰院Class》第六集的收視率已經衝上 16%，緊湊又熱血的劇情，讓男女老少都入坑，除了要歸功於男主角朴敘俊的超強魅力之外，還有飾演霸氣傲嬌女主角「趙以瑞」的金多美更是受到觀眾好評！

金多美完美複製了原著漫畫「趙以瑞」的角色外型，清純的臉蛋配上金色漸層的叛逆短髮，智商 162 的天才，不論是學習、運動、繪畫、音樂、玩樂都非常拿手，她出場時那一段自我介紹：

「我性格有點扭曲，國中時看過精神科，反社會人格傾向達到79%，對我而言想要的東西一定要得到，如果有人妨礙我，我會除掉她。」

但她除掉的對象又都是一些惡人，還會以暴制暴、加倍奉還！豪爽狂妄的個性加上學霸頭腦，反差的魅力更增加了整部劇的看點！

今天就和編輯一起認識這位神似金高恩的金多美，如何走出自己的戲路，以「巴掌」制伏觀眾，更以個性穿搭貫穿整齣劇。

演什麼像什麼的「怪物新人」金多美





大家對於金多美難免稍嫌陌生，1995 年出生的她在 2017 年才出道，雖然這是她第一部電視劇，但早在 2018 年她就憑藉電影《魔女首部曲：誕生》展現精湛演技，並榮獲「第55屆韓國電影大鐘獎最佳新人女演員」及「第39屆青龍電影獎最佳女新人獎」，電影中天使面容下造成死傷無數的能力，其實也同樣應證在她在《梨泰院Class》裡的表現。

在第五集中，金多美巧遇之前曾經教訓過的霸凌女當面挑釁，結果她一言不合就「開巴」，不僅抓著她頭髮連打了十幾個巴掌，「啪啪啪啪」響還一邊細數她所犯的錯。甩巴掌這一幕也讓所有觀眾直呼過癮！從來沒看過這麼帥的女主角，瞬間被圈粉阿～▼

非主流美女的高級臉龐





近年來像金多美這樣的臉蛋已成為觀眾討論的熱門話題，從孔曉振、金高恩，甚至是小 S 的大女兒 Elly，其實都不是主流認知的「典型美女」，泡泡的單眼皮、不那麼挺的鼻樑、略帶嬰兒肥的圓臉，五官皆非精緻迷人，卻組成一張高級臉。

從模特兒起步，邁向演藝之路

在進入演藝圈之前，金多美是一位網拍模特兒，不論是傳統的韓服、奢華的首飾配件，又或是中性的休閒服飾，都能在冷門的外貌之下，完美消化商品，表現出個人魅力，因此不論在時裝界或是戲劇圈，從高中生、冷血魔女到《梨泰院Class》中反社會人格的霸氣女一，她都能輕鬆駕馭。

《梨泰院Class》中的女主角趙以瑞，從外型到性格通通偏離過去對女一的設定公式，金多美充滿個性的五官，恰巧完美駕馭了中性、帥氣的服裝造型。

oversize 皮衣外套襯托強大氣場



從金多美一開始登場的經典造型，最讓人印象深刻的就是全黑的 oversize 皮衣！她有許多場景都是穿著皮衣騎士夾克現身，搭配全黑上衣和緊身丹寧褲，散發出女孩的帥氣。

或是用皮衣外套內搭碎花洋裝，打造酷甜女孩風。

金多美的全黑造型以不同材質呈現層次性，Oversize 西裝外套利用肩袖抓皺及腰帶裝飾讓細節更活潑，再以光澤感的皮褲及 Valentino Garavani Candystud 的斜背包使素雅的黑色跳脫出來，襯托趙以瑞女主角的氣勢！

整頭金髮不如漸層挑染更叛逆

原著漫畫中女主角的髮色整頭金髮，但在電視劇中，金多美的髮型是以黑色短髮做基底，從髮尾向上漸層漂色，如此一來便更符合趙以瑞反社會人格的設定，畢竟不想走在平凡人生道路的她，怎麼會和大家染同一種髮型呢？

質感單品及配件取代冗贅層次







金多美在劇中的造型大多以深色素面服裝打底，外面套上一件剪裁合適的質感單品， 例如格紋西裝外套，如此能凸顯角色的氣勢，還可以保留金多美的個人風格。

除了服裝單品搭配以外，金多美在劇中常穿著高領上衣，再透過配戴簡單卻不失個性的金屬飾品營造風格，不需要披披掛掛的層次感也能穿出個人魅力。

就連毛衣都要很霸氣



個性豹紋、中性印花毛衣都能呼應趙以瑞霸道又自我中心的個性，重點是這些單品搭配起她的漸層短髮顯得更加俐落又有型，搭配緊身褲和軍靴，走在路上保證能成為大家的注目焦點！

值得一提的是，過去不使用 Instagram 的金多美為了體會劇中趙以瑞擁有 76 萬粉絲的心境，還為此開通了 IG 帳號，真的相當敬業啊～完全可以預想未來將有一波「金多美」熱潮出現！不論是劇中髮型又或是趙以瑞 Style 的反社會人格風格，都將會成為話題。

《梨泰院Class》Netflix 每週五六深夜 24:00 與韓國同天更新。

文／柯夢波丹 圖／JTBC《梨泰院CLASS》、WEIBO@FINDK时尚、《魔女首部曲：誕生》、DAUM WEBTOON、IG@D_A___M_I

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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