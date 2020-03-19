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2020韓國票選最美女星出爐！金泰希打敗宋慧喬　保養密技大公開

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韓國2020最美女星票選出爐啦～由KBS文化研究所所調查的這項活動，會在美女如雲的韓國女星中選出TOP 10的最美女明星，前三名絕對讓大家心服口服，只是沒想到漂亮姊姊孫藝珍和國民初戀秀智都吊車尾呀～到底前十名中有誰？快點一起來看看！

韓國2020票選最美女星第十名：秀智

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身為國民初戀的秀智，她的美貌絕對不用多說，在韓國演藝圈號稱最強發電機的她，光是那一雙電眼，讓人一看就無法自拔呀．

秀智的保養密技

秀智曾分享：「對於保養，我很貪心」因此她都有自己的獨創保養方式，光是清潔臉部肌膚就會花上四分鐘，洗臉後更是不用毛巾擦臉，以免拉扯肌膚會出現紋路．

韓國2020票選最美女星第九名：孫藝珍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

漂亮姊姊孫藝珍最近因為韓劇《愛的迫降》又再次掀起熱潮，她那白皙的肌膚和姣好的身材與白皙的肌膚，一現身就讓人目光無法移開．

孫藝珍的保養密技

被稱為韓國最上鏡的女演員孫藝珍，今年37歲的她，細緻的肌膚就如同少女般，肌膚保養她特別注重毛孔的清潔，清潔完臉部肌膚後，會以溫毛巾敷臉約一分鐘，敷臉時以手指輕壓按摩，讓肌膚徹底的舒壓．

韓國2020票選最美女星第八名：鄭允熙

第八名鄭允熙是位非常資深的韓國女星，因此也讓網友非常意外她會上榜，但可見她的魅力也讓非常多韓國民眾難忘．

韓國2020票選最美女星第七名：金憓秀

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同樣也是資深女星的韓國影后金憓秀，雖然已經49歲了，但細緻的膚況和清新的氣質，也完全不輸年輕女星，由其是她那特有的優雅韻味，更是讓韓國女性視為範本．

﻿金憓秀的保養密技

雖然已經要邁向50歲了，但金憓秀的膚況依舊非常緊緻，她每天早上都會用溫水洗臉後，再慢慢一步一步的上保養品，晚上也都會以潤澤的化妝水濕敷，讓肌膚徹底保濕後再擦後續的保養．

韓國2020票選最美女星第六名：全智賢

女神全智賢可說是一個時代的代表，她那讓全亞洲為之瘋狂的容顏，每次一出現都是話題，雖然全智賢在生了兩個小孩後比較少現身在螢光幕前，但全智賢的狀況還是維持的非常好！而即將要加入《李屍朝鮮》的她，讓人非常期待再次看到女神的演技．

全智賢的保養密技

今年38歲的全智賢在保養時最注重的就是肌膚的清潔，對於卸妝更是從不馬虎，只要拍攝一結束，她都會立即清潔皮膚，再用化妝棉濕敷三分鐘，讓肌膚立即補水並且修復．

韓國2020票選最美女星第五名：金妍兒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滑冰公主金妍兒雖然長的不是一般大眾印象中的美女長相，但氣質清新的她，依舊在韓國2020票選最美女星的排行榜中，搶下第五名的位置，有網友曾說金妍兒那澎潤白淨的臉蛋，看了就讓人好想咬一口呀．

金妍兒的保養密技

如果不說妳一定看不出來金妍兒已經要30歲了！白澎澎的臉頰，就像是女大生一樣，金妍兒分享其實自己的保養方式沒有什麼特別，只是因為身為滑冰選手，生活習慣和飲食都非常的規律和自制，因此皮膚自然就會好．

韓國2020票選最美女星第四名：金喜善

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

已經超過四十歲金喜善，完全看不出有任何的老態，尤其是女人最顯老的輪廓線下垂，在金喜善的臉上也完全找不到，不虧擁有韓國第一美女之稱．

金喜善的保養密技

曾坦言超級怕老的金喜善，在肌膚的保養上可說是非常的嚴格，而她的保養傳說更是讓人嘆為觀止，金喜善分享她都會用天然的橄欖油卸妝，在卸妝的同時也能滋養肌膚，另外再以氣泡水洗臉，幫助促進肌膚循環．

韓國2020票選最美女星第三名：李英愛

 
 
 
 
 

即將要五十歲的氧氣美女李英愛，絕對是韓國最凍齡的女星，年年都上榜的她，可以看出韓國民眾對她有多熱愛，而她那知性的氣質，可說是學都學不來呀！

李英愛的保養密技

李英愛曾表示：「大家都覺得我皮膚很好，但是經過多年，難免有些肌膚問題，想要回到無瑕的狀態，即使花上好幾倍的時間與金錢，也不見得能恢復健康。」而她最注重的保養密技就是按摩，在洗臉過後使用前導美容液搭配按摩，可以使用指頭輕輕按壓太陽穴周圍、利用食指關節從眼睛周向外按摩，輕拍至吸收完成，皮膚的吸收力會讓保養效果更快速、更有效！

韓國2020票選最美女星第二名：宋慧喬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

喬妹宋慧喬絕對是韓國人永遠最愛的女星之一，出道22年容貌完全沒變，雖然歷經了和宋仲基離婚，但單身的宋慧喬反倒變得更美，透光白嫩的膚況，讓全亞洲的女生為之羨慕呀．

宋慧喬的保養密技

曾被韓國整型名醫稱為最佳整形範本的宋慧喬，不只五官漂亮，她細緻透光的肌膚，才是女生最想學習的！對於保養宋慧喬的秘密就是會用溫牛奶洗臉，在清潔完肌膚後，再以溫牛奶輕拍臉部並按摩，再用清水洗淨，就是這招養出牛奶肌．

韓國2020票選最美女星第一名：金泰希

 
 
 
 
 
 

韓國2020最美女星票選冠軍第一名就是金泰希啦！蟬聯多次冠軍的她，實在當之無愧，雖然在和Rain結婚後就比較少現身，但金泰希那天然無動刀的美麗容顏，還是深植韓國民眾的心．

金泰希的保養密技

金泰希真的不愧對韓國第一天然美女之稱，肌膚緊緻零毛孔，可見她對於保養下足了功夫！金泰希曾說自己卸妝會連脖子都一起卸，還有她最在乎她那一雙大眼的保養，每天早晚都會認真地用眼霜按摩，以防出現黑眼圈和眼袋呀．

文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 韓國, 女星, 最美女星
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