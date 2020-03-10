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Dickies宣布三月退出台灣　網路商城大出清多樣商品已完售！

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自Dickies 官網、官方臉書粉絲團、品牌提供

繼bossini（堡獅龍）之後，今（10日）美式工裝品牌Dickies 官方宣布將在三月正式結束台灣代理，消息一出令群眾相當震驚，品牌為感謝消費者十年來的支持，更同時於網路商城上進行最後一波清倉大拍賣，才沒過多久時間，官網上大批商品便以呈現售完狀態。

▲Dickies 退出台灣。（圖／翻攝自官方）

今（10日）下午Dickies 無預警於官方臉書、IG宣布品牌Dickies Taiwan 即將於3月正式結束代理，並開始進行出清大特賣，引起民眾熱烈討論、轉發，眾多商品一口氣就是打五折，打開官方網路商城已可發現，即使是零碼出清，許多品項都已被一掃而空。

▲Dickies 退出台灣。（圖／翻攝自官方）

不過Dickies 欲結束台灣代理可能從去年開始就有跡可循，於去年11月時，品牌關閉了台北西門旗艦店，理由為房東賣房問題而被迫遷店，嘉義店也於同時期宣布關店，似乎呼應了此次品牌全面退出台灣的計畫。目前台灣直營的門市有新光三越南西、新光三越信義A11、新光三越台中中港、漢神巨蛋以及誠品武昌店，皆尚未有消息公佈何時收攤。

▲Dickies 退出台灣。（圖／翻攝自官方）

▲Dickies 退出台灣。（圖／翻攝自官方）

可惜的是，Dickies 於二月底時才剛推出了2020年的春季新系列商品，便宣布將結束台灣代理，且幾乎未留緩衝時間，如此急迫的消息令喜愛品牌的民眾相當錯愕，Dickies 以工裝風格的服飾為主，喜愛潮流的潮男、潮女衣櫃裡總有幾件來自Dickies 的單品，帥氣形象深植人心。

在結束代理的貼文下，可以看見網友們不斷的哀嚎：「天啊！」、「不會吧！」、「我要沒褲子穿了。」但也有網友推測：「應該會換代理商吧？」、「之前也結束代理過一次。」感到扼腕的同時，大家的共通點還是先上官網搶購一番再說。

▲Dickies 退出台灣。（圖／翻攝自官方）

▲Dickies 2020春季新品。

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關鍵字：

Dickies, 結束代理, 出清, 特價
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