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《哞哞屋》和牛燒肉888元吃到飽！鮑魚、紅蝦　近80樣頂級食材全部任妳吃

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▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

去年才開幕、位於西門捷運站周邊的 《哞哞屋和牛燒肉》，準備讓大家瘋狂吃到飽、一次推出近80款菜色，從燒肉到火鍋，全都以頂級肉品、高檔海鮮和前菜與甜點迎客！每人僅要價NT$888元就能把和牛吃到飽，身為肉食怪的妳，這次可以狂吃不用管價錢的吃肉機會，可千萬不要錯過了！

網美拍攝場景店內一應俱全

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

燒肉控們一定知道這間以浮誇櫻花林與超高CP值燒肉套餐引起話題的《哞哞屋和牛燒肉》，不僅有著超高水準的濕式熟成肉品，高檔的食材配上網美最愛的店景，每到用餐時間總是大排長龍。

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

《哞哞屋和牛燒肉》店內有多項貴婦級設備，以及免費和服租借、專業攝影棚等級造景，誰說拍美照一定要到國外，在哞哞屋就可以拍出日本櫻花超美照片！

免費和服租借，想選哪一套自己挑！

近80樣頂級食材全部任妳吃

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

而在2020年，《哞哞屋》推出全新活動！即日起至3月31日止，推出一人只要NT$888元就能吃到近80樣料理，從火鍋到燒烤通通有！無限量吃到飽的精美食材全都任妳點、任妳吃！超級爽快！

火鍋有以空運來台、每公斤要價3000元高價的北海道日高昆布熬製湯頭；燒烤則透過不同香料、加入新鮮水果與醬汁調和並選用日本三溫糖調和，做出多種口味如：燒肉醬、蒜香、鹽烤，一點兒也不馬虎。

哞哞屋浮誇菜色推薦

還沒來《哞哞屋》用餐過的人一定要看清楚！店內的菜色超浮誇！有：

■雙國和牛：美國 SRF 極黑和牛、澳洲 M7 黑毛和牛

■高檔認證肉品：澳洲特級厚切牛舌、美國經典1855 Prime 冷藏安格斯黑牛厚切牛排、美國經典1855 Prime 冷藏安格斯黑牛嫩肩里肌、美國Choice帶骨牛小排、去骨牛小排、Choice 骰子牛肉、Choice 牛胸腹肉、Choice 頂級牛肋條、紐西蘭法式羊肩排、西班牙伊比利豬、丹麥國寶 AA 級松阪豬、台灣究好豬、台灣黃金雞...

■頂級海鮮：九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、野生草蝦、挪威特級鮭魚、玫瑰花枝...

■除此之外，還有多種開胃小菜、木盆沙拉、手工甜點、拌飯… 等一樣不少，澎湃到很難一次全部吃遍的菜色一定要清空妳的胃再來！

美國choice帶骨牛小排

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

美國choice骰子牛肉

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

美國prime冷藏安格斯黑牛厚切牛排

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

挪威特級鮭魚

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

紐西蘭法式羊肩排

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

蒜香蝦石鍋飯

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

澳洲M7黑毛和牛，美國SRF極黑和牛嫩肩沙朗

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

澳洲特級厚切牛舌

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

九孔鮑魚

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

多種飲品，沙瓦、氣泡飲通通有。

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

和牛日式月見滷肉飯

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

另外，哞哞屋還有二個私藏的經典菜色「和牛油蔥太陽蛋拌飯」和「和牛月見滷肉飯」，乍看外表似古早味豬油拌飯樸實無華，但滋味卻讓人難以忘懷！未來也將提供UberEats外送服務，讓饕客隨時開動！

和牛油蔥太陽蛋拌飯

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

莓你布可 草莓小火山布蕾

▲和牛燒肉吃到飽 。（圖／柯夢波丹提供）

草莓控必吃甜點！每日新鮮手作，限量供應，以雞蛋、牛奶為主的原味布蕾，口感細緻綿滑，香氣純粹且濃郁，讓人一吃難忘！加上特選當季盛產的大湖草莓，顆顆飽滿鮮紅、嬌嫩欲滴的樣子，誘人胃口。酸甜滋味，讓人著迷！

販售期間：即日起至3月15日

【和牛燒肉 888 吃到飽 活動資訊】

■活動期間：即日起至 3月31日止

■含 4 成人以上同行並提前預約用餐，其中1人身分證對中一個8即贈「全桌48元飲料暢飲」；二個8再加贈「全桌每成人含酒精沙瓦或 Orien生啤酒 1杯」

■地址：台北市中正區西寧南路 161 號 2 樓(近西門捷運站，萬年大樓對面)

■電話：02-2311-2815

■營業時間：11:30am-22:00am / 最後入場時間：21:00pm

文／柯夢波丹　圖／哞哞屋

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 美食, 牛肉, 哞哞屋, 和牛燒肉, 西門捷運站, 吃到飽
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