懶人連拿手機都嫌累！靠墊裝支架追劇、玩遊戲好方便　側邊還有零食小口袋

編輯／Emily 圖／翻攝自thanko.jp、nissen.co.jp

玩手機是現代人每天回家放鬆的休閒娛樂，但對懶人來說，就連拿手機都嫌累。日本家電品牌Thanko就推出一款三角型靠墊，不只手可以枕在上面，還可以裝上支架來支撐手機，追劇、玩遊戲都超方便，靠墊側邊居然還有小口袋可以裝零食，對懶人來說真是太夢幻了，在家耍廢絕對必備。

日本家電品牌Thanko推出的這款「∀型靠墊」（∀クッション）形狀是三角形，可以放在腿上，靠著腰就變成小桌子，手枕在墊子上很舒服。

墊子尖端可以裝上支架，把手機裝在上面超方便，追劇、玩遊戲不用怕手拿到痠痛，只要動動手指就可以。

這款靠墊側邊還設計了小口袋，可以在裡面裝零食、小點心，玩到累了直接伸手拿來吃，根本不需要移動。懶人一族有了它，就能一直窩在一處當爛泥，徹底的耍廢放鬆，累了把頭靠墊子上，就能直接睡去。這款墊子官網售價5,980日圓（約台幣1,753元）。

除了這款靠墊，日本品牌nissen也推出了一款超巨大枕頭，想睡的時候可以當枕頭靠，也能攤平當墊子躺，折成一半又變成沙發椅，坐在上面超舒服。兩顆枕頭一起搭配使用，還能變成桌子加椅子，實在太好用，身為懶人真的超想要！這款官網售價7,510日圓（約台幣2,202元）。

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