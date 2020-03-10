不想被叫阿姨！5個常犯的「老化習慣」，趕快改過來

▲擁有自制力，是維持年輕的第一步。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同）

編輯 / Lily

女生總被「生理年齡」綁架，長了一歲彷彿又離老化進一步，但身邊許多女生都看起來比實際外表更年輕，除了注重妝容和打扮，其實日常生活習慣和飲食才是關鍵。以下5個行為會加速衰老，千萬得避免！

睡眠不定時

擁有充足睡眠也是一種保養，睡覺時分泌的褪黑激素是一種抗氧化劑，能預防心血管疾病，更能幫助燃燒脂肪。研究顯示，隨著年紀增長，褪黑激素會隨之減少，因此必須培養良好的睡眠習慣，讓身體和外貌都更有活力。

喜歡吃甜食

吃進口中的食物，最容易直接表現在肌膚上，甚至影響衰老速度。吃太多甜食會使肌膚糖化，如果以吐司來比喻，健康肌膚柔軟富有彈性，就像沒烤過的土司，而糖化肌膚就像烤焦吐司，不僅失去彈力，還會看起來暗沉蠟黃。

常低頭滑手機

現代人手機不離身，長期當低頭族，不僅會讓頸部僵硬、生成皺紋，更可能出現雙下巴。低頭滑手機時，頸部會承受雙倍重量，頸部紋路越多就容易顯老，就算要滑手機，記得提醒自己盡量拿高一點，姿勢不良老得快。

陰天不擦防曬

並非出大太陽才需要抹防曬，陰天也有紫外線，研究顯示日曬不僅會曬傷也會曬老，長期曝曬在紫外線下，會使肌膚乾燥，加速老化。把防曬當作每天必做事項，杜絕所有變老可能性。

習慣累積壓力

當你承受壓力時，身體會釋放壓力荷爾蒙，進一步導致細胞自由基發炎等負面反應，長期處於壓力環境中，不僅容易生病，更是老得快。當處在壓力時，記得找方式適當抒發，像是運動或是聽音樂，都能幫助消除焦慮不安。

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