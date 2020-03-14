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Lisa夢幻彩色毛衣粉絲狂敲碗　Jennie也愛的紮染風是這牌

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▲Lisa,Jennie彩色毛衣。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa身穿彩色紮染毛衣。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

記者王則絲／台北報導

南韓當紅女團BLACK PINK的4位成員，每一位人氣都相當高，一舉一動都能在網路上形成話題，尤其是她們所穿的衣服、使用的化妝保養品，更會成為熱搜的對象。日前擁有精緻五官的泰國混血團員Lisa在IG上貼出了一張在餐廳撐著臉的照片，身上穿的彩色夢幻紮染毛衣吸引了網友的目光，原來是來自美國品牌Love Shack Fancy。

▲Lisa,Jennie彩色毛衣。（圖／翻攝自IG）

「紮染」漸層、不規則交織的色彩紋路，是近年來在歐美非常流行的元素，而Lisa 身上的這件紮染風針織毛衣，經過搜尋後發現，其實是來自美國品牌「Love Shack Fancy」，這是一件開襟剪裁的綁帶針織外套，澎澎的袖口設計相當可愛，配上粉色、嫩藍以及黃色的紮染，充滿夢幻少女的氣息，也難怪會讓粉絲們爭相敲碗是哪個品牌。

▲Lisa,Jennie彩色毛衣。（圖／翻攝自IG）

▲Brady Shawl ，美金525元。（圖／翻攝自Love Shack Fancy官網）

紮染系列的針織毛衣，還有推出其他不同款式的單品，像是以下這套紮染毛衣套裝，上身是Hoodie，下身則是舒適柔軟的束口褲。

▲Lisa,Jennie彩色毛衣。（圖／翻攝自IG）

▲Rio Pullover，美金475元。（圖／翻攝自IG@loveshackfancy）

「Love Shack Fancy」於2013年創店，算是新銳的品牌，但走的卻是古典、華麗的公主風，甚至有點中古世紀、童話故事的味道，每一件彷彿都是只會出現在少女夢境中的洋裝，從各種抓皺、荷葉邊、抽繩、公主袖、蕾絲以及夢幻花卉、色彩的印花等元素就能發現Love Shack Fancy獨有的浪漫特色。

另為，同為BLACK PINK團員的Jennie，人稱「人間香奈兒」，品味也一向受到各界的肯定，在她的個人私服中能發現，Jennie 也相當喜歡此種夢幻色彩的紮染風服裝。

像是下圖這張，Jennie Po出表演前的後台情景，正在給髮型師準備造型的她對著鏡子自拍，身上穿的粉紫、白、藍加上黃色滾邊的紮染風貼身上衣，則是來自美國洛杉磯潮牌「UNIF」，這家品牌的服裝在Jennie 平時的私服穿搭中十分常見，同時也是小野馬泫雅的愛牌之一，與上方Lisa 所穿的Love Shack Fancy 風格迥異。

▲Lisa,Jennie彩色毛衣。（圖／翻攝自IG）

►Lisa染黑髮後首次亮相　學院風機場造型網盛讚：根本洋娃娃！

►Jennie親自曝光破尺度紅裙照！「S曲線超透視」與私服判若兩人

關鍵字：

Lisa, Jennie, BLACK PINK, 紮染, 公主, 彩色
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