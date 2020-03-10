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擠下大S！42歲侯佩岑接下資生堂頂級保養代言

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▲▼擠下大S！42歲侯佩岑接下資生堂代言 。（圖／品牌提供）

▲資生堂頂級保養系列換人當。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

換下大S，日本保養品牌資生堂（SHISEIDO）宣布，侯佩岑成為2020年極上御藏頂級台灣區代言人。品牌相中她的美麗潛能和精彩人生，總能恰如其分切換各種角色，更在工作、家庭間完美平衡，與品牌精神不謀而合。

身兼主持人、演員、名媛、妻子和媽媽，侯佩岑總是努力精修學分，斜槓人生這門課程，她修得精彩，卸下這些身分，更是懂得寵愛自己的女人。出道至今依然維持女神姿態，聽聽她分享獨門的養肌之道。

▲▼擠下大S！42歲侯佩岑接下資生堂代言 。（圖／翻攝自FB）

▲侯佩岑從高中時期就開始保養。（圖／翻攝自侯佩岑FB，以下同）

臉只有一張，要用一輩子

侯佩岑分享，女生追求美麗沒有終點，很重視日常基礎保養。個人獨門秘方就是平常只用冷水洗臉，因為冷水能緊緻毛孔、讓肌膚緊實有彈性還能消水腫，冬天更不會因為貪圖偷懶而用熱水洗臉。

▲▼擠下大S！42歲侯佩岑接下資生堂代言 。（圖／翻攝自FB）

▲她生完兩胎後，身形變更纖細。

嚴禁奶蛋，搭配抗醣飲食

她其實對自己很嚴格，平常會嚴禁奶蛋，一周也會空出幾天進行抗醣飲食以減少醣類攝取，特別在隔天有工作通告時。運動的話，會利用空閒或捕捉空檔例如坐車時、等通告時，做一些臉部肌肉運動，使線條輪廓好看；平時沒有上健身房的習慣，但會在家使用瑜珈滾筒做簡易的肌肉放鬆運動，例如肩頸肌肉太緊繃時就會影響到臉部的線條。

▲▼擠下大S！42歲侯佩岑接下資生堂代言 。（圖／翻攝自FB）

▲私下的她也很愛研究保養和彩妝。

保養注重成分和修護力

保養品的選擇會隨不同時期有所不同，現在最在意成分穩定和修護力，極上御藏系列添加來自日本高野山珍稀延命草，據傳曾經救活一棵350年的老樹並使其盛開繁花，並曾治癒過旅人，可見其幫助肌膚修護再生的能力，她分享使用後，能明顯感受肌膚變得柔滑、恢復彈力。

▲▼擠下大S！42歲侯佩岑接下資生堂代言 。（圖／品牌提供）

▲ 資生堂 極上御藏 防禦精華乳，SPF50+/PA++++，50ml，3,000元。

▲▼擠下大S！42歲侯佩岑接下資生堂代言 。（圖／品牌提供）

▲資生堂 極上御藏光羽紗煥采氣墊粉餅，SPF50+/PA+++，12g，3,200元。

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關鍵字：

侯佩岑, 資生堂, 國際櫃, 保養祕訣
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