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簡單3步驟打造春季「粉嫩桃花妝」　提升好人緣和戀愛力

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▲春季粉嫩桃花妝　3步驟提升好人緣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲快學會粉嫩桃花妝，迎接春季更招好人緣。（圖／品牌提供、翻攝IG@ichi__da）

記者張毓容／綜合報導　

又到了春暖花開的季節，快揮別秋冬的濃郁深色調，春天就是要用明亮粉嫩的好氣色迎接好運氣、新戀情！快把春季最新流行的底妝、眼妝及唇妝3大重點學起來，用迷人的粉嫩桃花妝招來好人緣，提升戀愛力。

1.輕薄透光肌

隨著天氣逐漸回暖，秋冬流行的無瑕底妝容易給人厚重感，加上春季妝容的色彩都比較粉嫩亮眼，底妝要自然薄透才有輕盈感。

建議可在底妝前先針對個人膚質膚況使用校色或功能性飾底乳，比如油性膚質可挑選持妝控油型妝前乳幫助維持底妝持久度；而有泛紅或蠟黃暗沈等問題則可使用綠色、紫色或藍色飾底乳，先校正並均勻膚色，就能減少後續粉底用量，讓妝感更自然輕薄。

▲春季粉嫩桃花妝　3步驟提升好人緣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

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▲春季粉嫩桃花妝　3步驟提升好人緣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

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2.粉嫩色系眼妝

想要擁有春天氣息，可從粉色調眼妝下手，把平常畫膩了的棕色系大地色調眼彩換成浪漫甜美的粉嫩色，簡單就能打造溫柔誘人的桃花眼妝。眼皮比較容易浮腫、怕泡的人也別怕，將粉色系的使用範圍縮減，比如只局部運用粉色或將粉色畫在下眼瞼1/3至眼尾處暈染，並搭配乾淨俐落的眼線和捲翹睫毛，就能避免泡泡眼發生。

▲春季粉嫩桃花妝　3步驟提升好人緣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

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▲春季粉嫩桃花妝　3步驟提升好人緣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

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3.水潤蜜桃唇

比起去年秋冬流行的暖棕紅色霧面唇彩，2020春季更流行帶著光澤透明感的水潤唇彩，不論是帶點紅潤的玫瑰色，或是粉嫩的櫻花粉，都能立即提升氣色，就像自然從唇部透出紅潤感，更增添甜美活潑。除了直接使用水潤光感唇彩外，也可用霧面唇彩和水潤唇彩疊擦，打造自然漸層的花瓣唇。

▲春季粉嫩桃花妝　3步驟提升好人緣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）
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▲春季粉嫩桃花妝　3步驟提升好人緣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

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關鍵字：

彩妝, 彩妝品, 春季, 春天, 桃花妝, 粉嫩, 好人緣, 招桃花, 戀愛運, 眼妝, 唇妝, 底妝
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