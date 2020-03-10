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史上最輕盈！M·A·C絲柔粉霧唇釉，推開就是最美暈染

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▲M.A.C絲柔粉霧唇釉絕美色選，讓人陷入選擇困難。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

M·A·C絲柔粉霧唇膏在2018年推出後，不僅暢銷色號在兩周內賣到全球大缺貨，全系列也一直蟬聯熱賣排行榜，歷經兩年研發，推出全新絲柔粉霧唇釉與絲柔粉霧眼影，讓全球彩妝迷有更時髦更舒適的柔霧妝容選擇。

▲▼M·A·C絲柔粉霧唇釉，推開就是最美暈染 。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 絲柔粉霧唇釉，#A LittleTamed，1,050元。

彩妝界首創可達10小時超強保濕續航力，內含加入輕盈精油的特殊粉體科技，讓絲柔粉霧唇釉擁有超強保濕度，同時維持最時髦的極霧感妝容。

▲▼M·A·C絲柔粉霧唇釉，推開就是最美暈染 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲手指抹開就是最美漸層。

獨特的液態天鵝絨材質，上唇後有如薄紗一般輕盈無感，柔滑綿密的質地就算是彩妝新手也輕鬆上手，輕鬆打造有如大師級的暈染唇妝。

▲▼M·A·C絲柔粉霧唇釉，推開就是最美暈染 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲上色完全不需要技巧。

獨特糖葫蘆造型刷頭設計，可以抓取最適量的唇彩，並精準貼合唇瓣的線條，塗抹時讓唇彩均勻延展不結塊溢妝，一刷到位。

▲▼M·A·C絲柔粉霧唇釉，推開就是最美暈染 。（圖／品牌提供）

▲為台灣女生精選5款主打色。

一口氣推出17款從奶茶色調、玫瑰色調到磚紅色調，內含6款暢銷絲柔粉霧唇膏的明星色，與11款全新色號的絲柔粉霧唇釉。其中資深彩妝師Think根據台灣女生的膚色與妝容喜好，特地精選了5款必搶色，讓你精準選色時髦不落拍。

▲▼M·A·C絲柔粉霧唇釉，推開就是最美暈染 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲M.A.C 絲柔粉霧眼影，10色，850元。

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關鍵字：

M·A·C, 絲柔粉霧唇釉, 唇釉, 暈染, 霧唇
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