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2020春夏「底妝新品」一次出列！YSL超模粉底、粉持久氣墊版　每支都超有看點

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春夏腳步慢慢逼近，又到了粉底換季的季節，各大專櫃品牌已經蓄勢待發，香奈兒、YSL、ARMANI、LANCOME、TOM FORD、雅詩蘭黛、Givenchy...等專櫃底妝新品一次出列，讓女孩參考。

蘭蔻LANCOME超極光精華水粉底SPF25 PA+++
NT$2000元／3月6日上市

2020年蘭蔻推出品牌重量級打光保養《超極光活粹晶露》，緊接而來的是彩妝姊妹作、全新《超極光精華水粉底》，將《超極光活粹晶露》中重要的美肌成分「法國山毛櫸芽萃取」及「植萃精油」通通加入粉底。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

搭配可修飾肌膚表面瑕疵、同時校正膚色光澤的創新「極光分子」，打造前所未有保養型底妝，從上妝第一秒就為肌膚提供100%水亮、保濕、無瑕的妝感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛 粉持久完美持妝氣墊粉餅SPF45PA+++
30ml NT$1,950（共6色）／2020年3月1日全台上市

要說誰能撐起底妝霸主當之無愧，絕對是雅詩蘭黛的粉持久粉底，2020年品牌重磅推出，可以帶著走的粉持久氣墊！忠實粉絲一定會問，這顆藍色粉持久氣墊和已有的金色粉持久氣墊、以及之前藍色的美人魚氣墊有何不同？品牌透露這款氣墊完美承襲了"粉持久完美持妝粉底"的所有優點，之前金色強調可以8H持妝，藍色這顆可以長達24H持妝與控油。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

論妝感，藍色的妝感比金色、美人魚氣墊更霧，搭配「超微柔焦隱形粉體」和「全新完美貼膚科技」，一拍就能瞬間神隱毛孔、痘痘、泛紅等肌膚瑕疵，高效遮瑕力猶如開啟換臉模式。這顆在3月上市之後，另外兩顆就會漸漸退出市場。

真人實擦，前者為素顏照，後者為上完妝的妝後照，皆為零修圖。可以看到不論是雀斑、泛紅、痘疤都瞬間神隱，肌膚變得無暇，有如套了濾鏡一般。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒CHANEL珍珠光感亮妍氣墊粉餅 SPF30 PA++，NT$2,250

氣墊中含有智慧補光科技和粉紅珍珠光校色粒子，可作為妝前美膚修飾，讓膚色勻淨並提亮，或單獨使用，塑造如素顏霜般的氣色營造。另外，在此款氣墊中也加入玻尿酸等保濕成分，可在肌膚上形成薄膜，深層滋潤臉龐達12小時。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒珍珠光感亮妍露，NT$2,000

粉色珍珠光質地，可與粉底混合使用或針對臉部特定部位使用，為妝容注入一抹帶有珠光感的紅潤色澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD 最上鏡奢華粉底液SPF50/PA++++
全10色，30ML／NT$4,200，2020.03.01 奢華上市

對美妝迷來說，TOM FORD的粉底液是一輩子必須嘗試的夢幻逸品，星光完美粉底雖然價格不算親民，但在亞洲依然賣得嚇嚇叫。2020年品牌終於推出睽違已久的全新粉底液，「最上境奢華粉底液」，除了強調絕美光澤，這款粉底還加入媲美保養品等級的美肌配方。

高達10多種美肌成分，添加目前全球追捧的天然滋養抗氧化成分古巴香脂、安第羅巴果油、巴西紫莓果，搭配諾麗果提取物，能夠舒緩肌膚，另外添加高比例玻尿酸，予以長效保濕，打造完美肌膚狀態。讓肌膚在白天上妝時，依然獲得完整滋養。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD最上鏡底妝刷，NT$3,000

為了加乘底妝精緻度，TOM FORD與日本頂級刷具工匠白鳳堂聯手打造極致奢華柔軟的最上鏡底妝刷，彈性極佳的刷毛，比例適中的毛量有助於將粉底均勻塗抹於臉龐，並精準拿捏粉底比例，避免厚重感，完美斜角可以運用在臉龐的各個角度，上粉底同時也能夠適時地拉提、按摩肌膚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL超模光感極潤粉底，共7 色，NT$2,350／2020.04.01 上市

首創業界最高的比例，蘊含超過86%保濕精華，搭配獨家「聚光遮瑕科技」X「24H超微米保濕粉體」，塗抹瞬間就有著乳液舒適觸感、為肌膚打亮同時柔焦肌膚瑕疵，一整日自帶超模光。

品牌將這款粉底的妝感取名為仙女水光肌，光看文字介紹就超誘人，四月份一定要到櫃上親自感受。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

加映：YSL 2020 恆久完美氣墊粉餅 【銀河星光版】共3色 $2300
台灣3月13號上市

亞洲最熱賣的氣墊粉餅「恆久完美氣墊粉餅」換上新裝，推出銀河星光版，靈感來自YSL歷年來秀場上令人炫目神迷的亮片材質，滿佈黑色、深藍細鑽的外殼閃耀著，猶如手握一整浪漫星空般浪漫迷人！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL 2020 恆久完美氣墊粉餅【銀河黑鑽版】共1色 $9800

首度將335個立體多切面奢華水晶完美鑲嵌於盒身，完美展現精品工藝般時尚，宛如重現 1975 年YSL 先生經典黑色煙管褲但又繫上了奢華高貴的金色腰帶般炫耀迷人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Armani Beauty 午夜藍絲絨氣墊（暫譯），台灣預計4月1日上市

繼紅絲絨、粉紅絲絨氣墊之後，Armani Beauty在2020年夏季將推出全新的午夜藍絲絨氣墊。為何選擇午夜藍？是因為這次氣墊的妝效靈感來自地中海，希望透過這款氣墊營造閃耀、充滿光澤卻又水感通透的膚質。

為了讓肌膚更具透明感，粉底粒子中加入藍色顏料，能中和蠟黃，明顯提亮整個膚色的印象分。另外，這次的氣墊網篩往來自義大利製造，不僅可以篩出更細緻的質地，還能確保粉撲在按壓時，一次就能得到最恰當的量。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這款氣墊的另一大看點就是裡面含有30％的水成分，不僅能讓妝感更保濕、同時具備涼爽感，搭配目前氣墊最高的防曬係數SPF50 PA +++，讓夏天的底妝，防護力和舒適感一應俱全。日本預計三月底上市，台灣的上市時間也會落在三、四月。

紀梵希GIVENCHY高級訂製恆久保濕光采粉底SPF 25 PA++，30ml／NT$1,750

為了幫肌膚阻擋日益嚴重的3C傷害，品牌加入特調礦物粉體，讓底妝可以阻隔藍光滲透，保護肌膚不受藍光侵害。粉體則以「創新持妝聚合物」為基礎，帶給肌膚長達24小時的防水、不暈染、不易脫妝浮粉等出色效果。

搭配「柔焦粉末」修飾肌膚各種細小瑕疵，呈現自然柔霧妝感，讓女性一上妝，臉龐彷彿換上高級訂製禮服般的細膩柔美，分分秒秒耀眼無瑕。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

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粉刺應該怎麼清？4個網路清粉刺傳奇大破解，6瓶讓粉刺不易生成酸類保養大推薦！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 底妝, 新品
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