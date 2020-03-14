2020髮型趨勢！日韓妞最愛4款絕對領域「耳圈染」

看膩一成不變的髮型，但又怕大改造會不適合自己嗎？只要染對位置，一點點小點綴就能讓人眼睛為之一亮！無論是女孩還是女人，總是會有習慣性的撩髮動作，將兩旁的碎髮撩到耳後，正是這小小的動作啟發了「耳圈染」的流行，只要適度地挑染耳下的頭髮，就能彰顯「絕對魅力」！

這種挑染的方式適合各式各樣的女孩，無論是長髮、短髮、捲髮，都能輕鬆駕馭。比起千篇一律的髮型，時下女生們更追求在低調中展現特色

發光海派甜心

海派系的女孩，通常擁有大方樂觀的性格、能時時刻刻帶給人歡笑，散發開朗不羈的魅力。熱情活潑的個性，適合配上紅色、紫色、或粉色作為點綴，能更完美詮釋她充滿力量的生活態度。

半糖能量系女孩

半糖系女孩，舉止溫柔似水、情純無害的形象，就像韓劇中走出來的女主角，往往吸引不少追求者。擁有浪漫情懷的半糖系女孩，適合柔和的莓粉色系。約會的時候不經意地將頭髮撩到耳後，露出耳後的小心機，更添增溫柔浪漫氣息。

文青精靈系

文青系的女孩們往往獨立而聰明，具備幾分神秘感的她們，喜歡簡單而不失質感的事物。日系短髮最能打造出她們的出眾氣質，揮別女孩的青澀，展現成熟自信之美。在短髮後小小的挑染上屬於自己的個性色彩吧！

暗黑系酷帥女孩

暗黑系女孩獨立自主、熱愛自由、忠於做自己，絕對不允許自己跟別人一樣！比起甜美可愛的打扮，更加崇尚中性而率性的髮型。在髮型的選擇上無所局限，無論是直髮或短髮，透過適度地挑染，就能輕而易舉呈現出最帥氣的獨特自我風格！

※YOYO SU, GAIL HSU

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