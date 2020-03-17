3月韓劇清單追起來！《李屍朝鮮》第二季終於開播、靈異驚悚劇《謗法》爆好評

韓劇迷們迎來了《愛的迫降》大結局，還來不及擦乾眼淚新一波的韓劇馬上又來了！除了正在熱播的《梨泰院Class》以及顏值爆棚的《天氣好的話，我會去找你》外，還有一大堆男女神新劇可以期待；3月光是朱智勛就有兩部強打好劇，其中《李屍朝鮮》第二季更是萬眾期待；男神丁海寅也將在月底帶來新劇《一半的一半》。此外，女神們也紛紛回歸小銀幕，除了將加入《李屍朝鮮》的全智賢外，金泰熙也終於在婚後首度復出帶來作品《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，這麼棒的卡司陣容，還不趕緊往下，把3月的播放清單排起來！

《李屍朝鮮》第二季

千呼萬喚終於使出來！開播後就在網路上造成轟動，如電影水準般拍攝的Netflix自製首部韓國古裝喪屍影集《李屍朝鮮》，第一季雖然只有六集，但已經讓許多劇迷期待第二季，苦苦等候的劇迷們終於又有新劇看了！且上個月底還驚喜透露，女神全智賢將會加入演出，讓萬眾得期待再掀高潮，而這也是全智賢繼第二胎產後再復出的新作品，加上原班人馬朱智勛、裴斗娜與柳承龍，讓人迫不急待。

第二季的看點之一，原本只在晚上復活的活屍們居然在白天也能行動，裴斗娜飾演的醫女發現溫度是關鍵，如何與朱智勛飾演的皇太子李蒼攜手對抗，而飾演中殿父親趙學柱的柳承龍也在訪問時偷偷微劇透：「飾演中殿的新人金慧峻是正在成長中的角色，在第二季可能會潛力爆發，而我飾演的趙學柱將會正式與朱智勛飾演的皇太子對立。」除了對抗活屍，如何面對海源趙氏的種種陰謀、找出到底誰才是他身邊的間諜也是劇迷們等不及解開得謎團！預告片「宿命」中，李蒼拿著大刀緩緩走向前，究竟他要對抗的是活屍還是另有其人？《李屍朝鮮》第二季3/13起於Netflix首播。

《天氣好的話，我會去找你》

由大勢男徐康俊和女神朴敏英主演的暖心愛情劇，改編自李道宇的同名小說，由《有理的愛情》導演與韓加藍作家合作打造。徐康俊在劇中飾演暗戀由朴敏英飾演的高中同學「海媛」多年的書店老闆「恩燮」，原本以為兩人的愛情進度條應該會拉得挺慢，沒想到徐康俊第一集就告白朴敏英！

朴敏英前兩部劇《她的私生活》、《金秘書》都是比較開朗堅強的形象，這次飾演的角色卻很內斂，「海媛」原本在首爾教大提琴，但第一集就被學生家長賞巴掌，還被討厭的老闆管東管西，因此，她對首爾感到疲憊而選擇回到北峴里生活；而恩燮在與暗戀對象重逢後眼神中滿滿都是深情，除了鑰使圈連日記裡也都寫滿了對海媛的愛慕，其中一段告白：「喜歡冬天只有一個原因，那就是窗前的樹葉會掉落，這樣我就可以透過窗子看見妳，在聖誕節、過年的那幾天，妳會回來幾天。」這麼浪漫的句子從徐康俊口中說出來，還不迷倒無數少女的心！讓螢幕前的我們心癢癢啊。《天氣好的話，我會去找你》自2/25起每週二三在愛奇藝台灣站獨家播出。

《如實陳述》

演活懸疑驚悚劇《Voice》中正義刑警「武鎮赫」的張赫，時隔三年以天才犯罪側寫師一角再度重返銀幕，在劇中與「少女時代」崔秀英、陳瑞妍同台飆戲。性格古怪的天才側寫師吳賢宰（張赫 飾）為追查殺死未婚妻的連環殺人魔，與擁有過目不忘能力的新人刑警車秀英（崔秀英 飾）攜手展開調查。

首集一開頭就下猛藥，血腥的鏡頭完美詮釋了懸疑驚悚劇中，人比鬼更可怕的樣子，讓人捧著心臟才能繼續看下去！劇中也不乏各種重口味題材，例如：懸吊屍體和肢解分屍，電視台直播節目殺人案和誘童案等，劇情峰迴路轉讓人看得意猶未盡，開播後就大受好評，也為喜歡追兇題材的韓劇迷，提供了燒腦的新選擇。《如實陳述》2/2起每週日一上午十點friDay影音全台獨播。

《謗法》

而同樣與《如實陳述》在一片韓劇愛情海中殺出重圍的還有《謗法》，是由電影《冠軍大叔》的金容完導演與電影《屍速列車》的延尚昊作家合作打造。此劇講述充滿正義感的女記者(嚴智苑 飾)，在揭發成東鎰飾演大型IT企業「Forest」的會長的過程中，遇上了能用詛咒殺死人的超能少女(鄭知曉 飾)，之後展開一系列鬥爭的故事。

要是想看這部精彩的靈異驚悚劇，可要先確定自己心臟夠大顆！許多人表示這種殺人的殘忍程度太可怕，完全沒馬賽克，需要分級才行；整部劇光是配樂、畫面完全就是電影等級，營造出的氛圍讓人毛骨悚然。第一集中，一幕嚴智苑與成東鎰面對面相見時，成東鎰直接化為惡鬼模樣衝向螢幕的畫面，相信已經讓許多人嚇的睡不著了！喜歡重口味的朋友，千萬不能錯過！

《梨泰院Class》

在網路上掀起一波熱潮的《梨泰院Class》，平均收視率達到14.7%，完全就是韓劇界的最新神劇！《梨泰院Class》改編自在韓國擁有2億2千萬次瀏覽的同名超人氣漫畫，描述父親在一場意外中去世後，兒子朴世路(朴敘俊 飾)決定於梨泰院開設小酒館，並向害死他爸爸的人報復的故事；不過，電視劇更側重於創業的年輕人們對抗不公、追求各自價值觀的熱血青春，引起許多觀眾的共鳴。

《梨泰院 Class》透過描述追逐夢想、擺脫既定標準與規則的年輕人們，努力奮鬥不向命運低頭的故事，也利用主演們的個性反差帶給觀眾們強烈的震撼。值得一提的是，原著作者趙光真親自擔任了該戲編劇，更表示對朴敘俊120%滿意！最近也流傳著一個趣聞，朴敘俊的栗子頭其實每四天就要修剪一次，避免不夠整齊，也有網友笑說，拿同樣髮型要減成朴敘俊，一下弄個不好，剪完卻會變成《雞不可失》裡面的馬刑警，讓大家笑壞。《梨泰院Class》每週五六凌晨十二點於Netflix首播，與韓國同天更新。

《Hi Bye, Mama! 哈囉掰掰，我是鬼媽媽》

女神終於回來了！金泰熙在婚後首度復出的最新韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中，飾演有著5年鬼齡的媽媽鬼魂「車瑜理」，個性活潑開朗，劇中俏皮可愛的表情也讓網友大讚演技再升級！而在《機智的牢房生活》中演活「小迷糊」的李奎炯，則飾演車瑜理的老公曹鋼和，不但在妻子死後對她念念不忘，甚至因為失去妻子而痛哭想尋死的畫，讓許多觀眾跟著淚崩，之後打起精神養大女兒，更再婚重新生活，但面對突然再次復活的車瑜理，又會有什麼樣的發展呢？兩大韓劇演技派演員攜手詮釋充滿歡笑與淚水的好劇，溫馨又奇幻的故事，喜歡韓劇的你可千萬不能錯過！《Hi Bye, Mama! 哈囉掰掰，我是鬼媽媽》2/22起於Netflix首播，每週六晚上九點半與韓國同天更新。

《Hyena：富豪辯護人》

3月真的太幸福！不只女神婚後回歸，男神朱智勛也強勢登場！由金惠秀和朱智勛領銜主演的韓劇《Hyena》正式開播，作為2013年SBS劇本公募戰中優秀賞作品，終於在去年宣布啟動製作與拍攝，將由《來自星星的你》的張太侑導演執導。劇情描述有一群律師被稱為是「獵狗」，專門負責上流社會階層的案件，而那裡是大韓民國所有資本和權力的所在之處，也是菁英們最想容身的地方，劇中的演員們為了賺錢無所不用其極，以自己的辯護在這場生存遊戲中活下來，就如同草原上的獵狗般，你爭我奪、相互殘殺！

金惠秀飾演的鄭金資是忠律師事務所律師，把自己比擬成是雜草，即使被拔出或被踐踏也不會消失，擁有最驚人的存活力，在道德邊緣遊走，為達到目標，即使被人輕視或批判也不在乎；而與女主角相反的尹熙在由朱智勛飾演，是法律界的王牌，對自己充滿自信又驕傲，他的目標不是金錢，而是成為最佳的律師並受大眾所尊敬，在這個殘酷的世界，好勝心很強的他絕對不會認輸；究竟兩人會在法庭上擦出什麼樣的火花呢?《Hyena：富豪辯護人》每週五、六晚上 10 點半在 Netflix 播出。

《無人知曉》

將於3/3接檔《浪漫醫生金師傅2》的懸疑刑偵劇《無人知曉》，描述金瑞亨所飾演的車英珍，因19年前好友成為「聖痕連環殺人事件」最後一個被害者，立志成為刑警追查真相，在多年後爬到廣搜隊隊長的職位，是女警中的傳說，然而大多數人都以為英珍是冰冷冷的人，事實上，英珍是對弱者和受害者容易產生憐憫之心的善良人，再重啟調查好友的殺人案後，卻發生鄰居男孩的墜樓事件，將她引領到更多未知和神祕的謎團當中。

出道26年的金瑞亨，認為《無人知曉》是部「無法放棄的作品」，基於對「感性」題材的興趣決定演出，她特別感謝導演把自己包裝成很了不起的角色，也因導演給予自己十足的信任，因此有著不能辜負大家的決心。劇中她也搭檔有著「懸疑劇達人」封號的柳德煥以及朴勳，兩人都對前輩金瑞亨相當欣賞，說道：「因為是金瑞亨，所以才演出的」。懸疑刑偵劇《無人知曉》以「如果遇到好大人，我的人生是否會改變」為主軸，描寫想成為好大人們的成人，與想守護的孩子們一同成長的感性故事，自3/3起在friDay影音上全劇免費、每週二三於愛奇藝台灣站首播。

《怪咖！文主廚》

由神話的對長Eric攜手新生代女演員高媛熙主演，詮釋鄉村美食愛情故事，劇情講述辭去餐廳主廚一職的文聖模，回到純樸的西河村裡開餐廳後，卻遇見失去記憶的世界級時尚設計師劉有珍，而女主角也在與明星廚師相遇後經歷了成長、愛與成功。私底下本就擁有精湛廚藝的Eric，時隔四年後終於再度回歸小螢幕，讓影迷們相當期待，究竟劇中的他和現實中的「文主廚」是否不謀而合呢?就鎖定《怪咖！文主廚》看看歐爸有什麼新魅力吧！3/7起在friDay影音全劇免費。

《一半的一半》

男神又有新劇了！大家的歐爸丁海寅將在《一半的一半》中飾演一位AI工程師，劇中的他做事相當有原則，善良卻很有邏輯，而他也將搭檔隱藏版的「男神收割機」蔡秀彬飾演的「韓瑞雨」，女主角是一位古典音樂錄音師，過著任何人都覺得不安定的人生，但她自己並不這麼認為，心中的積極是她的養分，是一個除了療癒自己外什麼都不想的29歲年輕人。而這部講述獨自一人該如何去愛、克服困難的愛情劇，讓主演們紛紛表示 :若是你有單戀的經驗絕對會很有共鳴！《一半的一半》3/24起在friDay影音全劇免費。

《快過來》

由INIFNITE成員金明洙L、辛睿恩主演，改編自同名網路漫畫，講述能變成人類的貓咪，和主人展開微妙心動的愛情故事，本身就有飼養貓咪的金明洙，帥氣的外貌與可愛的動作，讓大家紛紛說太適合扮演貓咪，辛睿恩飾演一位20代中段的上班族，不喜歡貓卻帶著貓咪洪潮（金明洙 飾）回家，進而發展出許多浪漫又俏皮的劇情。

※SANDY HSU, JAMIE YEN

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