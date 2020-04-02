酒精加保濕成分的6款乾洗手推薦　清潔、抗菌完勝

隨身攜帶乾洗手或是酒精消毒，已成為個人基礎必備衛生習慣，當你沒有水可以洗手時，真的好需要一瓶乾洗手，或是消毒噴霧去除看不見的細菌與病毒。乾洗手怎麼選？市面上哪些乾洗手或是噴霧含有酒精抗菌成分呢？

為什麼要用75%的酒精？

酒精濃度不是越高越好，如果是要用酒精來殺死細菌或是病毒，那是要透過酒精來讓細菌表面的保護膜，也就是它們的表面蛋白質凝固，然後再去穿透細菌達到消滅的作用，75%濃度的酒精有正好可以發揮很好的滅菌效果，但是高濃度95%的酒精，只能讓細菌表面的蛋白質迅速凝固，反而讓細菌的外膜變得更堅硬，無法讓酒精穿透內部，所以細菌的內部還是活的，根本沒殺死。

不過，經過科學家實驗證實，大約是70-78%的酒精，都可以達到很好的殺菌的效果。但經常使用酒精消毒或是洗手，因為是高揮發性的液體，所以手部肌膚比較容易感到刺激，以及乾燥，如果使用具有酒精抗菌效果，同時兼顧潤膚保養成分的乾洗手凝露，或是乾洗手噴霧，不是更好嗎？

（圖片來源：Mike Kemp）

1.Bacti Control噯上你潔膚隨手寶，噴霧型25ml NT$129，凝膠型20ml NT$79

能有清水和肥用清潔雙手，是最好的方式，謹記洗手要訣以及時間，才能把手上、指縫、指尖的病毒通通洗淨。才剛洗完手如果不小心碰觸東西，或是不方便洗手時，乾洗手和噴霧便派上用場。含酒精75%濃度能夠殺死細菌，其以下濃度則是能達到很好的抗菌效果，Bacti Control是來自加拿大藥局品牌，利用來自玉米萃取的植物性酒精，天然溫合，在手中揉搓30秒的時間，就可以有效避開99.9%的有害細菌，擔心酒精配方帶來雙手過度乾躁，還添加蘆薈和維他命B5的保濕成分，質地清爽有淡淡清香，噴霧可以噴灑在物體表面抗菌，凝膠適合雙手清潔。

2. Neogence霓淨思75%酒精乾洗手凝露，200ml*3+30ml*3 NT$799

針對病毒疫情推出的乾洗手凝露，Neogence霓淨思利用原本既有的包裝瓶罐加上生產成分，推出符合75%酒精濃度標準的乾洗手凝露，並且再添加甘油的保濕成分，就算是經常使用，手部肌膚也不會感到乾燥，甚至不讓原本已經是乾燥敏感的手部肌膚，雪上加霜。凝露的型式更容易延展整個雙手與指甲細縫，讓洗手更安心。

Neogence霓淨思商品網路販售中，75%酒精乾洗手凝露，也在3月中於屈臣氏上架。

3. Sabon經典乾洗手液，80ml NT$380

透明的乾洗手凝露，也有特殊設計的前中後味，這是一般乾洗手沒有的香味附加價值，前調是薰衣草、中調是琥珀、廣藿香與薰衣草花，基調則是香草與岩玫瑰樹脂，這同時也是Sabon的經典香氣。香氣不變，再加上含有60%酒精濃度含量，讓這瓶乾洗手，目前也變成缺貨名單，根據品牌規劃，希望近期可以引進足夠數量的經典乾洗手液在台販售。

清爽透明的凝露，還有一顆一顆橘色小顆粒，這是包裹著維他命E成分的膠囊，在使用時搓揉雙手可以釋放出來，一邊清潔抗菌，一邊給與雙手滋潤。

4. Aesop賦活手部乾洗清潔露，50ml NT$300

喜歡Aesop的人，也會喜歡這瓶帶有淡淡薰衣草植物香氣的乾洗手清潔露，含有58-62%從甘蔗萃取的植物性酒精，也就是乙醇成分，代替比較容易引起刺激的酒精，經過實驗證實，可以達到99.9%的抗菌效果，另外，再加上保濕劑，可以讓雙手保持乾淨並不會有乾燥感。除了能消毒、抗菌之外，再加入大西洋雪松、迷迭香葉油和薰衣草油，舒服怡人。

5. Nu Skin潔手晶露，100ml NT$440

Nu Skin潔手晶露，因為含有高達62%的酒精成分而熱賣，除了可以有效清潔雙手達到抗菌效果，還添加了薰衣草與金銀花萃取的成分，不會讓雙手因為長時間觸碰酒精，帶來乾燥困擾。使用潔手晶露時，建議也必須相互搓揉雙手，指縫指甲的小細縫也要顧到，真正做好完善的清潔。

加碼驚喜 Clarins克蘭詩藍色寧靜水，100ml NT$1,500

誰也沒有想到，這瓶Clarins藍色寧靜水，竟然含有70%的酒精含量，當初在設計這瓶保養香醍露的時候，是希望能透過香氣達到舒壓、安撫情緒，添加了法國羅勒精油、義大利鳶尾花精油，可以讓人神清氣爽，再加上美國柏木與安息香，有助修護肌膚。不要小看這些植物帶給肌膚與情緒上的安撫效果，能讓煩躁鬱悶的情緒，開朗起來。

藍色寧靜水的使用方式，建議可以大量噴灑在手部肌膚，甚至是全身，雖然有酒精成分，但在陽光下使用也可以，酒精揮發後留下自然精油的滋潤感，肌膚也不乾燥。或者每次清潔雙手之後，噴灑一下，增加潤澤感與清爽感。Clarins紅色的香醍露，酒精濃度也在70%以上，是Clarins美療師在為客人進行按摩療程前，清潔完雙手之後，會再噴灑雙手讓肌膚充滿香氣潤澤更乾爽，為客人進行按摩。

※ YVONNE WANG

（完整文章請看VOGUE.com）



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