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戒不掉的溫柔色調！10款適合春天的「玫瑰蜜豆沙」唇彩

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春妝陸續上市，有別於冬天的沉重，春妝相對輕盈、繽紛，連唇彩的色調也是透明度、明亮度高的，以下特搜10款春天新發售的【玫瑰蜜豆沙】唇彩盤點，就算現在用到的頻率不高，但買起來也能讓心情跟著好起來。

YSL情挑誘光水唇膏#100，建議售價NT$1300（限量發售）

喝一口焦糖奶茶那樣溫暖在心，率性自由的自然裸色，可直接替代潤色護唇膏，讓雙唇展現明亮柔嫩、溫柔破表的小女人氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CHANEL香奈兒COCO晶亮水唇膏 #112 花露 NT$1,280

2月28日香奈兒全櫃點上市

與美白彩妝同步推出的COCO晶亮水唇膏新色，延續澄澈優雅風格，#112如同櫻花牛奶般粉嫩，搭配很細緻的鑽石粉末，抹在雙唇能襯托出肌底的純淨光芒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL 奢華緞面漆光唇釉#419回歸
$1300

2018年激吻限定色中最熱賣的色選 ，溫柔少女蜜桃粉擦上不僅女人喜歡、連男人也覺得美。不過，當時賣完就再也沒出現了，網友持續在官方FB、IG上敲碗，終於有了好消息，在情人節檔期不僅重新開賣，至此之後#419將成為常賣色，讓女孩可以隨時收藏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒CHANEL超炫耀山茶花唇膏 #337 薄紗（限量）
NT$1,320／2020年2月14日上市

身為香奈兒CHANEL品牌的經典標誌，2020年彩妝總監露西婭皮卡Lucia Pica將山茶花與彩妝做結合，推出一系列名為Rouge Allure Camelia的山茶花唇膏，外表乍看是經典的小香唇膏外形，卻在底部鑲上金色山茶花浮雕，#337屬於亮澤妝感，粉嫩玫瑰色，甜美又浪漫，白皙膚色或是淺唇色的女孩超推薦這支。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS激情過後嫩唇膏#FAST LANE，NT$950／3g

超時髦的炫彩外觀，讓NARS嫩唇膏一推出就成為女孩收藏目標，今年推出全新6個色調#FAST LANE 玫瑰豆沙色調，日常到如標題所說，不要上妝也能擦。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

M.A.C 限量春櫻漫舞彩妝系列 - 時尚專業唇膏#Skew，NT$850

口紅控最愛的子彈唇膏，換上美到不行的時髦櫻霧金色外殼，其中櫻花蜜豆色#Skew，讓你一抹立刻擁有女人味！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迪奧DIOR 癮誘超模巨星唇膏#528，3.2g，NT$1,300

迎接2020金鼠年，迪奧於台北忠孝SOGO二樓「迪奧專業後台彩妝專櫃」及「迪奧線上快閃店」推出迪奧明星彩妝單品限量新色，其中最推薦的品項絕對是《迪奧癮誘超模巨星唇膏》新色#528，超美的蜜豆沙色調，為整體妝容注入清新淡雅的氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ARMANI BEAUTY 奢華絲絨訂製唇萃#102拿鐵玫瑰。NT$1,280

這支很少人注意到的隱藏版美色，是將棕色混合了玫瑰粉色，多了溫柔知性氛圍，帶點復古感的莫蘭迪玫瑰，不過份甜美，卻會讓人忍不住盯著看。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

資生堂SHISEIDO 心機星魅誘光唇膏#BE771，2.2g，NT$980

資生堂使用了全新薄膜顯色技術，讓唇膏服貼顯色，宛如天生的美唇。長型的管身跟上最夯的趨勢，在日本已經開賣，獲得日妞一致推讚"薄搽就能顯色，且非常自然不怕有濃妝感"。#BE771是超溫柔的玫瑰蜜豆沙色，一抹上就彷彿自帶仙氣濾鏡。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BOBBI BROWN 迷戀輕吻豐唇露#Free Spirit HOT，6ml／NT$980

有如琉璃般的細滑與色澤，討親親專用，成份中加入咖啡籽油、夏威夷果油等 6大保養油潤澤成份與玻尿酸，強化唇部保濕屏障、更加豐潤嘟唇卻不顯黏膩。#Free Spirit HOT是慵懶又文青的蜜豆沙奶茶色，想要看起來無害可人，選這色系就對了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

關於愛馬仕Hermès首款【Rouge唇膏系列】你必須知道的8件事。

契爾氏 Kiehl’s【金盞花化妝水】有什麼用途?快來學韓妞是怎麼用這款舒緩神品

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 玫瑰豆沙色, 唇彩
fashion.net

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